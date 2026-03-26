Accidentes Aéreos

Mensaje en inglés del CEO de Air Canada genera críticas: Explica por qué no habló en francés

Michael Rousseau ha sido criticado por un video de cuatro minutos en el que envía condolencias por el accidente del avion de Air Canada, que incluyó solo dos palabras en francés: “bonjour” y “merci”

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Por:N+ Univision y AP
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Video Retiran avión de Air Canada que chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia

El director ejecutivo (CEO) de Air Canada, Michael Rousseau, se disculpó el jueves 26 de marzo de 2026 por su incapacidad para expresarse en francés, después de que varios políticos pidieran su renuncia por transmitir su mensaje de condolencias únicamente en inglés tras el mortal accidente ocurrido el domingo en Nueva York.

Rousseau ha sido criticado por el video de condolencias de cuatro minutos publicado en internet que incluyó solo dos palabras en francés: “bonjour” y “merci” (“buenos días” y “gracias”, respectivamente).

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Air Canada tiene su sede en Quebec, territorio francófono

El primer ministro de Quebec pidió el miércoles la renuncia del CEO de la aerolínea. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que esto mostraba una falta de compasión y de criterio, y señaló que esperaba escuchar más del consejo de administración de Air Canada.

Antoine Forest, uno de los dos pilotos que murieron en el accidente en el aeropuerto LaGuardia, era un quebequense francófono. Forest y Mackenzie Gunther fallecieron cuando el vuelo de Air Canada Jazz que aterrizaba en LaGuardia chocó con un camión de bomberos en la pista el domingo por la noche.

Video “Cometí un error”: Revelan posibles fallas sobre choque mortal de vuelo de Air Canada y camión de bomberos en LaGuardia

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La mayor aerolínea de Canadá tiene su sede en Montreal, Quebec, donde el francés es el idioma principal. Rousseau ya había sido criticado anteriormente por no hablar francés. Dio su mensaje de condolencias en video en inglés, con subtítulos en francés.

Carney señaló que Canadá es un país bilingüe con dos idiomas oficiales.

La identidad de Quebec ha sido motivo de controversia desde la década de 1760, cuando los británicos completaron su toma de lo que entonces se llamaba Nueva Francia. Aproximadamente el 80 % de Quebec es francófono.

¿Por qué el CEO de Air Canadá no habló en francés?

El primer ministro de Quebec, François Legault, indicó que cuando Rousseau fue nombrado presidente de la aerolínea en febrero de 2021, prometió aprender francés.

La Oficina del Comisionado de Lenguas Oficiales ha recibido cientos de quejas sobre el video de Rousseau.

“En noviembre de 2021, menos de un año después de que fuera nombrado director ejecutivo de Air Canada, uno de sus primeros discursos importantes en el cargo desató una fuerte controversia entre los francófonos, ya que el discurso fue casi exclusivamente en inglés”, señaló Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

Video Piden no señalar a controladores por mortal accidente en LaGuardia


“En ese momento, en respuesta a esa controversia, Rousseau se disculpó y se comprometió a aprender francés. Más tarde sí tomó clases de francés, pero, como indica la nueva controversia, probablemente no fueron muy exitosas, por decir lo menos”.

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Jason Kenney, exministro del gabinete conservador, dijo que preferiría que el director ejecutivo de la aerolínea insignia de Canadá concentrara su escaso tiempo en la seguridad y la confiabilidad, en lugar de en la capacitación lingüística.

Este jueves, el CEO de Air Canada dijo: “ Me entristece profundamente que mi incapacidad para hablar francés haya desviado la atención del profundo dolor de las familias y de la gran resiliencia de los empleados de Air Canada, quienes han demostrado un destacado profesionalismo pese a los acontecimientos de los últimos días”, manifestó Rousseau en un comunicado.

“Pese a recibir muchas lecciones durante varios años, lamentablemente todavía no puedo expresarme adecuadamente en francés. Me disculpo sinceramente por ello, pero continúo mis esfuerzos por mejorar”.

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