Accidentes Aéreos Accidente de Air Canada en LaGuardia: ¿Por qué camión de bomberos estaba en la pista? La colisión del avión de Air Canada Express dejó un saldó de dos pilotos muertos y decenas de heridos.



Video Vuelos con destino al aeropuerto de LaGuardia son redirigidos a otras terminales aéreas

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la Administración Federal de Aviación, Bryan Bedford, ofrecen una conferencia de prensa, este lunes 23 de marzo, sobre la colisión ocurrida el domingo en el aeropuerto LaGuardia entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos.

La colisión del avión de Air Canada Express dejó un saldó de dos pilotos muertos y decenas de heridos.

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Autoridades aseguraron que están trabajando para garantizar la seguridad de los viajeros tras el choque ocurrido eset domingo 22 de marzo de 2026.

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¿Por qué camión de bomberos estaba en la pista del aeropuerto de LaGuardia?

De acuerdo con lo dicho en la conferencia, un vuelo de American Airlines no despegó y por eso se desplegó el protocolo y fue por eso que el camión de bomberos salió al paso.

"Lo que describimos es que hay información que tenemos al principio, que a menudo es incorrecta, por eso pasa a la junta, lo investigan, ponen a prueba y entonces relatan un reporte. Escuché un rumor de que solo había aun controlador en la torre, pero eso no es correcto", dijo Duffy.

"Tal y como se ha informado, los dos pilotos de la aeronave fallecieron en el accidente de anoche. Quiero expresar nuestro más sentido pésame a sus familias, que sin duda están pasando por un proceso de duelo. Había dos personas en el camión de bomberos, que también fueron trasladadas al hospital tras el accidente", detalló Duffy.

Por su parte, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York dijo que la investigación está en curso.

"Quiero que los neoyorquinos sepan que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando las causas de este accidente, y que no descansaremos hasta que concluya dicha investigación. Llevamos desde anoche coordinándonos estrechamente con nuestros colegas de otras agencias gubernamentales y seguiremos haciéndolo", señaló Mamdani.

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