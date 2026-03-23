Accidentes Aéreos

Accidente de Air Canada en LaGuardia: ¿Por qué camión de bomberos estaba en la pista?

La colisión del avión de Air Canada Express dejó un saldó de dos pilotos muertos y decenas de heridos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Vuelos con destino al aeropuerto de LaGuardia son redirigidos a otras terminales aéreas

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la Administración Federal de Aviación, Bryan Bedford, ofrecen una conferencia de prensa, este lunes 23 de marzo, sobre la colisión ocurrida el domingo en el aeropuerto LaGuardia entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos.

La colisión del avión de Air Canada Express dejó un saldó de dos pilotos muertos y decenas de heridos.

PUBLICIDAD

Autoridades aseguraron que están trabajando para garantizar la seguridad de los viajeros tras el choque ocurrido eset domingo 22 de marzo de 2026.

Video ¿Qué es el Convenio de Montreal? que garantiza compensaciones a heridos en el vuelo de Air Canada

Más sobre Accidentes Aéreos

Otro incidente en aeropuerto hoy: ¿Qué pasó en el Newark Liberty International este lunes?
2 mins

Otro incidente en aeropuerto hoy: ¿Qué pasó en el Newark Liberty International este lunes?

Estados Unidos
Dos muertos y varios heridos por colisión de un avión de Air Canada con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia
2 mins

Dos muertos y varios heridos por colisión de un avión de Air Canada con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia

Estados Unidos
Avión de United Airlines sufre un problema en el motor y aterriza de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles
1 mins

Avión de United Airlines sufre un problema en el motor y aterriza de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles

Estados Unidos
"Que nadie muriera es asombroso": así fue el aterrizaje de emergencia de una avioneta en carretera de Georgia
1 mins

"Que nadie muriera es asombroso": así fue el aterrizaje de emergencia de una avioneta en carretera de Georgia

Estados Unidos
Accidente aéreo hoy: Se estrella helicóptero en Arizona y mueren piloto y un paramédico
1 mins

Accidente aéreo hoy: Se estrella helicóptero en Arizona y mueren piloto y un paramédico

Estados Unidos
Aeronave de la NASA aterriza con la panza en aeropuerto de Ellington por problema mecánico
1 mins

Aeronave de la NASA aterriza con la panza en aeropuerto de Ellington por problema mecánico

Estados Unidos
Se estrella avión privado con ocho personas a bordo en Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine
2 mins

Se estrella avión privado con ocho personas a bordo en Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine

Estados Unidos
Qué se sabe: nave de la Marina mexicana en misión médica se accidenta en Texas y deja al menos cinco muertos
3 mins

Qué se sabe: nave de la Marina mexicana en misión médica se accidenta en Texas y deja al menos cinco muertos

Estados Unidos
Un motor se desprendió: qué se sabe de las causas del accidente del avión de UPS que dejó una decena de muertos
7 mins

Un motor se desprendió: qué se sabe de las causas del accidente del avión de UPS que dejó una decena de muertos

Estados Unidos
Al menos 9 muertos tras el accidente de un avión de carga de UPS en Kentucky
3 mins

Al menos 9 muertos tras el accidente de un avión de carga de UPS en Kentucky

Estados Unidos

¿Por qué camión de bomberos estaba en la pista del aeropuerto de LaGuardia?

De acuerdo con lo dicho en la conferencia, un vuelo de American Airlines no despegó y por eso se desplegó el protocolo y fue por eso que el camión de bomberos salió al paso.

"Lo que describimos es que hay información que tenemos al principio, que a menudo es incorrecta, por eso pasa a la junta, lo investigan, ponen a prueba y entonces relatan un reporte. Escuché un rumor de que solo había aun controlador en la torre, pero eso no es correcto", dijo Duffy.

"Tal y como se ha informado, los dos pilotos de la aeronave fallecieron en el accidente de anoche. Quiero expresar nuestro más sentido pésame a sus familias, que sin duda están pasando por un proceso de duelo. Había dos personas en el camión de bomberos, que también fueron trasladadas al hospital tras el accidente", detalló Duffy.

Por su parte, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York dijo que la investigación está en curso.

"Quiero que los neoyorquinos sepan que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando las causas de este accidente, y que no descansaremos hasta que concluya dicha investigación. Llevamos desde anoche coordinándonos estrechamente con nuestros colegas de otras agencias gubernamentales y seguiremos haciéndolo", señaló Mamdani.

PUBLICIDAD

Mira también:

Relacionados:
Accidentes AéreosAccidentes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX