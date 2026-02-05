ÚLTIMA HORA Accidentes Aéreos Accidente aéreo hoy: Se estrella helicóptero en Arizona y mueren piloto y un paramédico Autoridades confirmaron que el helicóptero se estrelló cuando respondió para asistir a la policía de Flagstaff, en Arizona, dejando dos muertos

Video A un año del accidente aéreo en Washington la NTSB revela fallas en control y operación

Este jueves 5 de febrero 2026 se reportó un accidente aéreo en Arizona, luego de que un helicóptero se estrelló, lo cual causó la muerte del piloto y un paramédico.

Apenas el 28 de enero 2026 se reportó un accidente aéreo en Colombia que se volvió noticia internacional, pues murieron 15 personas, entre ellas un candidato a la Cámara Baja y un congresista con curul de paz.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió cuando la aeronave HK-4709 cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, cerca de Venezuela.

¿Cómo fue el accidente aéreo en Arizona?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, dos personas murieron por el accidente aéreo de este jueves, cuando el helicóptero se estrelló.

Según el reporte oficial, el helicóptero asistía a los agentes en una situación con un tirador activo.

La agencia de noticias AP informó este jueves que "la tripulación del helicóptero Ranger respondió para asistir a la policía de Flagstaff y otras agencias de seguridad".

Video Desplome de avioneta en Galveston: ¿Qué es un permiso de aterrizaje y por qué fue la confusión del piloto?

El sargento de la policía Kameron Lee, informó en un comunicado: “Trágicamente, durante el incidente, el helicóptero se estrelló, matando tanto al piloto como al agente/paramédico a bordo”.

El departamento trabajará con la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en la investigación del accidente, señaló Lee. Se enviaron correos electrónicos solicitando información sobre el accidente a ambas agencias el jueves por la mañana.

La Unidad de Rescate Aéreo del departamento está entrenada para diversas situaciones de alto riesgo, incluyendo rescates en montaña y agua.

El sospechoso en el tiroteo sufrió heridas de bala no mortales y fue detenido, indicó Lee. Nadie más resultó herido.