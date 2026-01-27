Noticias Aeronave de la NASA aterriza con la panza en aeropuerto de Ellington por problema mecánico El avión sufrió un problema mecánico que provocó que tuviera un descenso con el tren de aterrizaje desplegado.

Una aeronave de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) realizó este martes 27 de enero de 2026 un aterrizaje con la panza en el aeropuerto de Ellington, situado al sureste de Houston, Texas.

El avión en cuestión, un WB-57, sufrió un problema mecánico que provocó que tuviera un descenso con el tren de aterrizaje desplegado en Ellington Field, explicó la NASA.

"La respuesta al incidente continúa y toda la tripulación se encuentra a salvo en este momento", detalló la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

Como en cualquier incidente, la NASA llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa NASA

Así fue el incidente aéreo de la NASA

De acuerdo con un comunicado de Houston Airports, e l incidente ocurrió cerca de las 11:30 am cuando la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en la pista 17R-35L del aeropuerto de Ellington.

En redes sociales circuló u n video del momento en que la aeronave aterriza con la panza y, posteriormente, se observa al piloto salir de la cabina con la asistencia de los servicios de emergencia.