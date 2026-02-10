Accidentes Aéreos

"Que nadie muriera es asombroso": así fue el aterrizaje de emergencia de una avioneta en carretera de Georgia

El Hawker Beechcraft BE-36 aterrizó en Browns Bridge Road en Gainesville, a unas 50 millas al noreste de Atlanta. “El que nadie resultara gravemente herido o muerto es simplemente asombroso”.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google

Un pequeño avión monomotor realizó un aterrizaje de emergencia en una concurrida carretera de Gainesville, Georgia, chocando conra tres vehículos y dejando a dos personas con heridas leves, informaron las autoridades. Así fue la hazaña que no dejó muertos y solo algunos heridos leves y daños materiales.

PUBLICIDAD

El Hawker Beechcraft BE-36 aterrizó en Browns Bridge Road en Gainesville, a unas 50 millas al noreste de Atlanta, debido a problemas con el motor, según la Administración Federal de Aviación (FAA) y la policía de la localidad georgiana.

Más sobre Accidentes Aéreos

Accidente aéreo hoy: Se estrella helicóptero en Arizona y mueren piloto y un paramédico
1 mins

Accidente aéreo hoy: Se estrella helicóptero en Arizona y mueren piloto y un paramédico

Estados Unidos
Aeronave de la NASA aterriza con la panza en aeropuerto de Ellington por problema mecánico
1 mins

Aeronave de la NASA aterriza con la panza en aeropuerto de Ellington por problema mecánico

Estados Unidos
Se estrella avión privado con ocho personas a bordo en Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine
2 mins

Se estrella avión privado con ocho personas a bordo en Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine

Estados Unidos
Qué se sabe: nave de la Marina mexicana en misión médica se accidenta en Texas y deja al menos cinco muertos
3 mins

Qué se sabe: nave de la Marina mexicana en misión médica se accidenta en Texas y deja al menos cinco muertos

Estados Unidos
Un motor se desprendió: qué se sabe de las causas del accidente del avión de UPS que dejó una decena de muertos
7 mins

Un motor se desprendió: qué se sabe de las causas del accidente del avión de UPS que dejó una decena de muertos

Estados Unidos
Al menos 9 muertos tras el accidente de un avión de carga de UPS en Kentucky
3 mins

Al menos 9 muertos tras el accidente de un avión de carga de UPS en Kentucky

Estados Unidos
Varios heridos tras un aterrizaje de emergencia en Tampa de un vuelo de JetBlue que volaba de Cancún a Nueva Jersey
1 mins

Varios heridos tras un aterrizaje de emergencia en Tampa de un vuelo de JetBlue que volaba de Cancún a Nueva Jersey

Estados Unidos
Un herido por una "colisión a baja velocidad" de dos aviones en tierra en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York
2 mins

Un herido por una "colisión a baja velocidad" de dos aviones en tierra en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Estados Unidos
El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor
2 mins

El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor

Estados Unidos
Difunden nuevo video del choque aéreo en Washington DC que dejó 67 muertos en enero
0:57

Difunden nuevo video del choque aéreo en Washington DC que dejó 67 muertos en enero

Estados Unidos

"Perdimos el motor al despegar de Gainesville", declaró el piloto Thomas Rogers a WAGA-TV. "Intentamos planear de regreso, hicimos todo lo posible, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo con la distancia, así que aterrizamos en la carretera".

"Asombroso que nadie resutara muerto"

El avión impactó tres autos, desprendiendo un tanque de combustible en uno de ellos, informó el capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook. Dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves, añadió.

“El hecho de que lograran aterrizar en medio de cientos de vehículos y solo impactaran a tres de ellos, sin cables eléctricos, es realmente sorprendente”, agregó Holbrook, señalando que la carretera es una de las principales arterias del noreste de Georgia. “El que nadie resultara gravemente herido o muerto es simplemente asombroso”.

Fox 5 señaló que las autoridades identificaron a los tripulantes de la aeronave como un experimentado piloto y un estudiante. Ninguno resultó herido y permanecieron en el lugar cooperando.

El incidente obligó a cerrar Browns Bridge Road, una de las principales vías de la región.

Relacionados:
Accidentes AéreosAccidentes AéreosAvionesAvionetaGeorgia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX