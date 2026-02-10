Accidentes Aéreos "Que nadie muriera es asombroso": así fue el aterrizaje de emergencia de una avioneta en carretera de Georgia El Hawker Beechcraft BE-36 aterrizó en Browns Bridge Road en Gainesville, a unas 50 millas al noreste de Atlanta. “El que nadie resultara gravemente herido o muerto es simplemente asombroso”.

Un pequeño avión monomotor realizó un aterrizaje de emergencia en una concurrida carretera de Gainesville, Georgia, chocando conra tres vehículos y dejando a dos personas con heridas leves, informaron las autoridades. Así fue la hazaña que no dejó muertos y solo algunos heridos leves y daños materiales.

El Hawker Beechcraft BE-36 aterrizó en Browns Bridge Road en Gainesville, a unas 50 millas al noreste de Atlanta, debido a problemas con el motor, según la Administración Federal de Aviación (FAA) y la policía de la localidad georgiana.

"Perdimos el motor al despegar de Gainesville", declaró el piloto Thomas Rogers a WAGA-TV. "Intentamos planear de regreso, hicimos todo lo posible, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo con la distancia, así que aterrizamos en la carretera".

"Asombroso que nadie resutara muerto"

El avión impactó tres autos, desprendiendo un tanque de combustible en uno de ellos, informó el capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook. Dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves, añadió.

“El hecho de que lograran aterrizar en medio de cientos de vehículos y solo impactaran a tres de ellos, sin cables eléctricos, es realmente sorprendente”, agregó Holbrook, señalando que la carretera es una de las principales arterias del noreste de Georgia. “El que nadie resultara gravemente herido o muerto es simplemente asombroso”.

Fox 5 señaló que las autoridades identificaron a los tripulantes de la aeronave como un experimentado piloto y un estudiante. Ninguno resultó herido y permanecieron en el lugar cooperando.