Noticias

Avión de United Airlines sufre un problema en el motor y aterriza de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles

La Administración Federal de Aviación emitió una parada en tierra en el aeropuerto de Los Ángeles por algunas horas para evaluar la emergencia.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
Video Explosión de llantas causa momentos de pánico en vuelo de United al aterrizar en Houston

Un avión de la compañía aérea United Airlines que volaba a Newark, Nueva Jersey, con cerca de 180 pasajeros aterrizó de emergencia este lunes 2 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, de donde había partido una hora antes.

El vuelo despegó del aeropuerto angelino alrededor de las 18:15 GMT y dio la vuelta menos de una hora después, realizando un aterrizaje de emergencia alrededor de las 19:19 GMT, según el portal FlightAware.

¿Por qué falló el motor del avión?

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó el incidente, indicando que el avión sufrió problemas en el motor. Imágenes aéreas de la cadena CBS mostraron a los pasajeros evacuando por los toboganes.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) emitió una parada en tierra en el aeropuerto de Los Ángeles por algunas horas para evaluar la emergencia.

Vigilancia en aeropuertos aumenta en medio de tensiones por Irán

Las autoridades de Los Ángeles han incrementado la vigilancia en la ciudad después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán el fin de semana.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, anunció que la policía desplegaría un gran número de efectivos tras los ataques, y añadió que "muchos angelinos se sienten afectados y profundamente preocupados".

Relacionados:
NoticiasUnited AirlinesAccidentes Aéreos

