¿Cómo serán los nuevos centros de detención de inmigrantes de ICE en Estados Unidos? El plan contempla la adquisición y renovación de ocho grandes centros de detención, así como 16 sitios de procesamiento y la compra de 10 instalaciones existentes "listas para operar"

Muere hombre detenido por ICE tras sufrir derrames cerebrales en centro de detención de Adelanto

Ante el nuevo modelo de detención d el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés), que contempla la compra masiva de propiedades en Estados Unidos, la agencia reveló cómo serán los nuevos centros destinados a inmigrantes detenidos.

N+ Univision tuvo acceso al documento oficial de la Iniciativa de Reingeniería de Detención ( DRI) de ICE, publicado el 13 de febrero de 2026. En él se describe el nuevo modelo de detención que se implementará a través de las Operaciones de Ejecución y Remoción ( ERO, por sus siglas en inglés) y se detalla cómo estarán diseñadas las instalaciones del sistema.

Así serán las nuevas instalaciones

El plan contempla la adquisición y renovación de ocho grandes centros de detención, así como 16 sitios de procesamiento y la compra de 10 instalaciones existentes “listas para operar”, donde actualmente ya trabajan agentes de ICE ERO.

Un sistema, dos tipos de centros

De acuerdo con el documento, las nuevas instalaciones serán mucho más grandes, estandarizadas y diseñadas específicamente para la detención migratoria, con el objetivo de agilizar el procesamiento de personas detenidas y facilitar deportaciones a gran escala.

El modelo se dividirá en dos tipos de instalaciones: centros regionales de procesamiento y centros de detención a gran escala, conocidos como megacentros.

Centros regionales de procesamiento

Los centros regionales de procesamiento tendrán capacidad para entre 1,000 y 1,500 personas detenidas al mismo tiempo. En estos lugares, la estancia será corta, generalmente entre tres y siete días.

Su función principal será registrar a las personas detenidas, realizar su procesamiento administrativo y prepararlas para traslado o deportación. En la práctica, operarán como c entros de tránsito dentro del sistema migratorio.

Megacentros de detención

Por su parte, los centros de detención a gran escala o megacentros tendrán una capacidad mucho mayor. Cada instalación podrá albergar entre 7,000 y 10,000 detenidos, con una estancia promedio que podría alcanzar hasta 60 días.

Estos centros funcionarán como los principales puntos de retención, donde las personas permanecerán mientras se organizan sus procesos de deportación internacional.

Dormitorios, cafeterías, bibliotecas y más

Todos los centros compartirán un diseño similar; de acuerdo con el documento de ICE, estos contarán con dormitorios, zonas de recreación, cafeterías, salas de tribunal, áreas de admisión y procesamiento, bibliotecas legales, espacios de visita y áreas religiosas.

También incluirán servicios médicos, oficinas para el personal de ICE e instalaciones de ejercicio para empleados, con el objetivo de crear un sistema uniforme y más fácil de operar.

