¿Por qué ICE está comprando propiedades de forma masiva? Esto busca para acelerar deportaciones

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) reveló que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está implementando un nuevo modelo para la detención de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

N+ Univision
Por:N+ Univision
Video Inmigrantes: Justicia frena el uso de acciones ejecutivas para reformar la ley en casos migratorios

Como parte de esta estrategia, la agencia federal comenzó a adquirir propiedades en diferentes partes del país, por ello, en N+ Univision te explicamos por qué están comprándose de forma masiva, de acuerdo con lo dicho en redes sociales por el DHS, el miércoles 11 de marzo de 2026.

¿Por qué ICE compra propiedades?

La medida busca transformar la forma en que se gestionan los centros de detención y los procesos relacionados con la inmigración en todo el país norteamericano, según información del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

De acuerdo con el DHS, el cambio responde a un enfoque distinto en la gestión de instalaciones para inmigrantes detenidos. En lugar de depender de centros operados por terceros, ICE está optando por comprar propiedades directamente para desarrollar nuevos complejos de detención.

La dependencia explicó que esta estrategia forma parte de un “enfoque innovador” que pretende centralizar y mejorar la operación de estos espacios. Con ello, las autoridades buscan contar con instalaciones propias que permitan una administración más directa de los procesos relacionados con la detención y los casos migratorios.

Construcción de nuevos centros operativos

Según el DHS, ICE está trabajando con contratistas para diseñar, construir y proporcionar servicios integrales en los n uevos centros de detención. Estas instalaciones estarán pensadas para operar como complejos completos que integren distintas funciones en un mismo espacio.

El organismo señaló que las empresas contratadas cuentan con décadas de experiencia trabajando con el gobierno federal. Asimismo, indicó que los nuevos centros cumplirán con los estándares de detención establecidos por ICE, considerados rigurosos dentro de su marco operativo.

¿Para qué quiere el ICE más centros?

El DHS indicó que el nuevo modelo permitirá incrementar considerablemente la capacidad de ICE para gestionar procesos relacionados con inmigrantes indocumentados. De acuerdo con la explicación oficial, los centros estarán diseñados para funcionar como instalaciones “de extremo a extremo”.

Esto significa que podrán concentrar diversas etapas de los procedimientos en un mismo lugar, con el objetivo de resolver casos de manera más eficiente y sin depender de una infraestructura dispersa en diferentes ubicaciones.

La compra de propiedades y el desarrollo de nuevos centros forman parte de esta estrategia anunciada por el DHS, que busca modificar el esquema actual de instalaciones utilizadas por ICE en Estados Unidos.

