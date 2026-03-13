Noticias

Tips de salud para evitar Alzheimer: Haz estas 6 actividades para fortalecer tu cerebro

Te contamos las razones por las que da esta enfermedad y qué es

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
El Alzheimer es una enfermedad que, conforme va pasando el tiempo, destruye la memoria, la capacidad de pensar y provoca cambios de comportamiento como episodios de ansiedad o agresividad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la séptima causa de muerte a nivel mundial. Por ello, a continuación te decimos damos algunos tips para fortalecer tu cerebro.

¿Por qué da el Alzheimer?

Las causas con exactitud del Alzheimer realmente no se pueden deducir, pero la edad en el que se puede presentar es alrededor de los 65 años. Por lo general, es hereditario y algunos factores que influyen en que se desarrolle son presión arterial alta, obesidad o diabetes.

Tips para fortalecer tu cerebro

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, las personas con menor riesgo de desarrollar Alzheimer son aquellas que llevan a cabo ciertas actividades que fortalecen al cerebro. Aquí te compartimos seis que pueden fortalecer tu cerebro.

  • Escribir a mano
  • Leer
  • Ir a museos
  • Aprender otro idioma
  • Armar un rompecabezas
  • Estilo de vida saludable

Según la neuropsicóloga Andrea Zammit, del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, no solo se basa en hacer una actividad y ya, sino que estas tienen que involucrar temas que te apasionen.

Por otro lado, el hacer ejercicio es un factor muy importante, porque ayuda a controlar la presión arterial, al igual que se envían nutrientes y oxígeno a los tejidos, lo que genera que mejore la salud cardiaca y pulmonar, ocasionando que se tenga más energía.

Cabe mencionar que no hay pasos a seguir para que no dé esta enfermedad; sin embargo, el tener actividades y un buen estilo de vida ayuda a "ralentizar el arco de deterioro", de acuerdo con el Dr. Ronald Petersen, especialista en Alzheimer de la Clínica Mayo.

Estudio de Zammit para ayudar al cerebro

El estudio de Zammit incluyó a 2.000 adultos mayores de entre 53 y 100 años de edad, quienes fueron estudiados durante ocho años para ver cómo ayudar al cerebro.

Luego de las evaluaciones, se supo que las personas que tenían más actividades y un buen estilo de vida se les diagnosticó Alzheimer 5 años después, en comparación con las personas que no se cuidaban y no contaban con ninguna actividad.

Es decir, un estilo de vida saludable y realizar actividades que te gustan contribuyen a tener mejores conexiones neuronales en varias regiones, ayudando al cerebro a ser más resistente ante el Alzheimer.


