Murieron todos: ¿Avión de reabastecimiento se estrelló en Irak por algún tipo de ataque?

Autoridades confirmaron que murieron todos los tripulantes que iban en el avión de reabastecimiento que se estrelló en Irak

Por:N+ Univision y Agencias
Este viernes 13 de marzo de 2026 el ejército de Estados Unidos confirmó que murieron los seis tripulantes del avión de reabastecimiento que se estrelló en Irak.

Además, las autoridades hablaron sobre si el incidente tenía alguna relación con un posible ataque por la guerra contra Irán, que impacta en Medio Oriente.

“Se están investigando las circunstancias del incidente. Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo”, declaró el mando central de Estados Unidos.

