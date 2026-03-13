ÚLTIMA HORAestados unidos
Nuevo líder de Irán está herido: Esto dijo Pete Hegseth, secretario de Defensa
Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, informó el viernes 13 de marzo de 2026 que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aparentemente se encuentra herido, en medio de la ofensiva estadounidense-israelí
“Su no tan popular líder supremo está aparentemente herido, mandó un mensaje donde no se escuchaba muy bien su voz, ni bien el video, realmente no se ve la unidad que del dice tiene en irán”, afirmó en conferencia de prensa.
