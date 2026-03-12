Rentas Inquilinos engañados y estafados por gigante inmobiliario recibirán 47 millones de dólares Una de las más grandes empresas que gestiona la renta de viviendas en Estados Unidos cobraba tarifas ocultas a sus clientes y les retenía los depósitos en garantía sin justificación.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) anunció que planea repartir más de 47 millones de dólares a cientos de miles de inquilinos en Estados Unidos que presuntamente fueron engañados por una de las mayores empresas de renta de viviendas del país: Invitation Homes.

Según las autoridades, el dinero forma parte de un acuerdo al que llegaron el jueves 12 de marzo de 2026 tras una demanda presentada en 2024, en la que la FTC acusó a la compañía inmobiliaria de ocultar costos reales del alquiler y cobrar tarifas obligatorias que no estaban claramente anunciadas cuando los consumidores alquilaban una vivienda.

Entre los cargos señalados por el organismo regulador se encuentran tarifas ocultas por servicios como tecnología "smart home", entrega de filtros de aire y gestión de servicios públicos, así como problemas con inspecciones de las viviendas y retención injustificada de depósitos de garantía cuando los inquilinos se mudaban.

El acuerdo contempla pagos para más de 444 mil inquilinos que pagaron al menos 45 dólares en cargos encubiertos entre enero de 2021 y septiembre de 2024. En promedio, algunos beneficiarios podrían recibir alrededor de 106 dólares, aunque el monto exacto depende de las tarifas que cada inquilino haya pagado.

La empresa inmobiliaria aceptó pagar los reembolsos y modificar sus prácticas de arrendamiento, incluyendo informar con mayor claridad todos los costos de renta y establecer reglas más transparentes para devolver depósitos, pero no admitió haber cometido irregularidades.

Este caso es considerado uno de los mayores reembolsos relacionados con prácticas engañosas en el mercado de alquiler de viviendas unifamiliares en Estados Unidos, un sector que ha crecido rápidamente en los últimos años con grandes compañías administrando decenas de miles de casas en renta.

Ningún estadounidense debería pagar más por el alquiler ni ser expulsado de su vivienda debido a las prácticas ilegales de los arrendadores corporativos. La FTC seguirá utilizando todas sus herramientas para proteger a los inquilinos de las prácticas comerciales ilegales Lina M. Khan, expresidenta de la FTC

Estas son las personas que recibirán el reembolso

La Comisión Federal de Comercio informó que 444 mil 131 consumidores recibirán cheques como parte del acuerdo por 47.2 millones de dólares alcanzado con el gigante inmobiliario Invitation Homes.

Para poder recibir el reembolso correspondiente, las personas afectadas deben haber pagado al menos 45 dólares en tarifas o cargos no especificados al alquilar una vivienda entre enero de 2021 y septiembre de 2024; además, no haber recibido previamente un crédito o reembolso por esos cobros por parte de la empresa.

Las autoridades indicaron que los beneficiarios tendrán 90 días para cobrar sus cheques y quienes tengan dudas sobre el proceso pueden comunicarse con el administrador de reembolsos, Rust Consulting, Inc., a través del teléfono (800) 804-6915 o del correo electrónico info@InvitationHomesRefund.com