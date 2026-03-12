Noticias En mes y medio, suman dos ataques con vehículos a sinagogas en Estados Unidos Apenas el 28 de enero de 2026, otro hombre también estrelló un vehículo contra otro lugar de culto de la comunidad judía, ubicado en Nueva York; en aquella ocasión nadie murió.

Video Tiroteo Míchigan: Hallan explosivos en el vehículo del ataque contra la sinagoga Temple Israel

Con el ataque de un vehículo contra una sinagoga en Michigan el jueves 12 de marzo de 2026, suman dos atentados de este tipo en tan solo seis semanas en Estados Unidos.

El primer caso ocurrió el miércoles 28 de enero de 2026 cuando un hombre estrelló repetidamente su automóvil contra la entrada del Chabad–Lubavitch World Headquarters, ubicada en el barrio de Crown Heights, en Nueva York, edificio considerado la sede mundial del movimiento jasídico Chabad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, el conductor retrocedía y volvía a acelerar el carro para impactar en varias ocasiones las puertas del recinto, mientras en el interior había personas realizando oraciones.

Pese a los daños materiales, en ese atentado no se reportaron personas heridas y el sospechoso fue detenido en el lugar por la policía. Las autoridades indicaron que el incidente fue investigado como un posible crimen de odio antisemita.

El responsable del ataque contra la sinagoga del movimiento Chabad en Nueva York fue identificado como Dan Sohail, de 36 años y originario de Carteret, Nueva Jersey.

Después de ser detenido en el lugar por la policía, fue acusado de varios delitos, entre ellos daño intencional a propiedad religiosa y cargos relacionados con crimen de odio.

Video Tiroteo en sinagoga de Míchigan: Esto se sabe sobre el Templo de Israel en West Bloomfield

¿Qué pasó hoy en otra sinagoga?

Este jueves 12 de marzo de 2026, un hombre armado murió luego de estrellar una camioneta contra una sinagoga en el estado de Michigan, lo que provocó un amplio operativo policial.

El ataque ocurrió en el templo judío Temple Israel, ubicado en West Bloomfield, un suburbio de Detroit. Según reportes preliminares, el sospechoso condujo el vehículo con el que embistió la entrada principal del recinto y avanzó hacia el interior del edificio.

Tras el impacto, el hombre que llevaba consigo un rifle desató una situación de tirador activo dentro del complejo religioso. Guardias de seguridad de la sinagoga respondieron de inmediato y le dispararon, provocando su muerte en el lugar.

PUBLICIDAD

Durante los hechos, un elemento de seguridad resultó lesionado al ser atropellado por la camioneta, pero no se reportaron más víctimas. Esto a pesar de que en el sitio hay un preescolar con alrededor de 140 niños, quienes fueron evacuados junto con el personal docente.

Tras ser abatido el responsable, las autoridades también informaron que en la camioneta del atacante se localizó una cantidad significativa de explosivos, por lo que unidades especializadas en desactivación de bombas fueron desplegadas para asegurar el área.

El caso es investigado por el FBI y otras agencias de seguridad, que buscan determinar el motivo del ataque y si se trató de un acto de terrorismo o de odio. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del atacante ni si tenía vínculos con algún grupo extremista.