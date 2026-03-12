Noticias ¿Cuándo activa ICE el nuevo modelo de detenciones en EEUU? Esta es la fecha límite La nueva estrategia busca aumentar la capacidad del gobierno federal para retener y procesar a personas sin estatus migratorio legal en Estados Unidos. Con esta medida, la agencia pretende reducir su dependencia de instalaciones administradas por terceros

Después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ( DHS, por sus siglas en inglés) confirmara un nuevo modelo de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) que implica la compra masiva de propiedades en diferentes puntos del país para construir centros propios de detención, la dependencia también reveló la fecha límite en la que comenzará a operar esta estrategia.

De acuerdo con el documento oficial de la Iniciativa de Reingeniería de Detención ( DRI) de ICE, publicado el 13 de febrero de 2026 y al que tuvo acceso N+ Univision, la agencia implementará completamente un nuevo modelo de detención en Estados Unidos a través de las Operaciones de Ejecución y Remoción ( ERO, por sus siglas en inglés).

¿Cuándo se activa el nuevo modelo?

Según el documento, el nuevo sistema se implementará plenamente antes de que concluya el año fiscal 2026, es decir, a más tardar el 30 de septiembre de 2026.

Para entender esta fecha es importante considerar cómo funciona el calendario fiscal del Gobierno de Estados Unidos. Cada año, el Congreso aprueba un presupuesto federal correspondiente al siguiente año fiscal, el cual comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente.

Esto significa que el año fiscal 2026 inició el 1 de octubre de 2025 y finaliza el 30 de septiembre de 2026. Bajo ese calendario, ICE planea tener listo el nuevo modelo de detención antes de que termine ese periodo presupuestario.

Sin embargo, el documento también indica que, para sostener el aumento previsto en las operaciones de control migratorio y detenciones durante 2026, será necesario ampliar significativamente la capacidad de detención.

Por ello, la agencia proyecta poner en funcionamiento todas las nuevas instalaciones a más tardar el 30 de noviembre de 2026, con el objetivo de garantizar que la expansión de la infraestructura esté lista para soportar el incremento de operativos.

¿En qué consiste la nueva estrategia?

De acuerdo con el DHS, la nueva estrategia busca aumentar la capacidad del gobierno federal para retener y procesar a personas sin estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Uno de los cambios más relevantes es que ICE comenzó a comprar propiedades en diferentes partes del país para construir centros de detención propios. Con esta medida, la agencia pretende reducir su dependencia de instalaciones administradas por terceros.

La intención es crear una red de centros de detención bajo control directo del gobierno, lo que permitiría agilizar el procesamiento de casos migratorios y facilitar las deportaciones.

Además, el nuevo modelo busca centralizar los procesos migratorios. Según el DHS, las nuevas instalaciones estarán diseñadas para cumplir con los estándares de ICE y operar como centros integrales donde se puedan realizar múltiples etapas del proceso migratorio sin depender de distintas infraestructuras.

