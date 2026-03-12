Noticias Legisladores apresuran el redondeo sistemático de centavos en Estados Unidos. ¿Sabes cómo funciona? Cada vez escasean más las monedas de un centavo desde que, el año pasado, el presidente Donald Trump tomó la decisión de dejar de fabricarlas porque costaban más que su valor en el mercado financiero.

Video Bye Bye, Penny: la decisión que cambiará cómo pagamos en Estados Unidos

Varios estados de Estados Unidos ya comenzaron a establecer reglas para redondear pagos en efectivo tras el fin de la producción de monedas de un centavo, anunciado el año pasado por el presidente Donald Trump.

La decisión se tomó porque fabricar cada centavo resultaba más caro que su valor: producir una moneda costaba 3.7 centavos en 2024, según la Casa de Moneda de Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento del Tesoro informó que los 114 mil millones de centavos existentes seguirán en circulación y deben seguir aceptándose como pago.

PUBLICIDAD

La reducción de las monedas de un centavo comenzó a provocar su escasez en cajas registradoras y obligó a los legisladores a buscar alternativas para dar cambio en efectivo.

La principal solución propuesta es el redondeo simétrico al níquel (5 centavos), que es un método para ajustar el total de una compra en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano, cuando no hay monedas de 1 centavo disponibles o su uso es limitado.

La regla de este sistema es que, si el total de la compra termina por debajo de .5, se redondea hacia abajo, si está por encima de .5, se redondea hacia arriba; y si el número a pagar termina exactamente en .5, se redondea hacia el número par más cercano.

Por ejemplo, $1.91 o $1.92 se pagan como $1.90, mientras que $1.98 o $1.99 se convierten en $2.00. Pero $2.5 baja a $2, $3.5 sube a $4, $4.5 baja a $4 y $5.5 sube a $6.

Se llama simétrico porque los redondeos hacia arriba y hacia abajo se distribuyen de manera equilibrada, según los expertos, lo que en teoría evita que siempre gane el comercio o siempre gane el consumidor.

Video Estados Unidos acuña su último penny: detalles de la moneda de centavo de dólar que llega a su fin

¿Gastarás más dinero con el redondeo simétrico?

En el Congreso ya se presentó un proyecto de ley para aplicar esta regla en todo el país. La iniciativa, respaldada por la representante republicana Lisa McClain, busca evitar que cada estado adopte políticas distintas, aunque todavía no ha sido votada en la Cámara de Representantes y tendría que pasar también por el Senado de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, varios estados —entre ellos Arizona, Florida, Oregón, Tennessee, Virginia y Washington— analizan o ya aprobaron leyes para permitir o regular el redondeo en pagos en efectivo.

En Indiana, por ejemplo, una ley firmada por el gobernador Mike Braun obliga inicialmente a redondear las compras que no terminan en cero o cinco, aunque otra propuesta busca que la práctica sea opcional.

El debate en torno al redondeo sistemático también gira por el impacto para los consumidores. El Departamento del Tesoro sostiene que el redondeo hacia arriba y hacia abajo ocurrirá con la misma frecuencia, por lo que no debería afectar los precios y la economía de los estadounidenses.

Sin embargo, investigadores del Banco de la Reserva Federal de Richmond señalan que muchos precios terminan en 8 o 9 centavos, lo que podría generar pequeñas pérdidas acumuladas para los consumidores y ganancias más constantes para las empresas.

A pesar del aumento de los pagos electrónicos, el efectivo sigue siendo común en el país: 8 de cada 10 adultos estadounidenses dijeron haberlo usado recientemente, según una encuesta de la Reserva Federal en 2024.

De acuerdo con AP, la eliminación del centavo podría ahorrar al gobierno de los Estados Unidos cerca de 56 millones de dólares al año, aunque también podría aumentar la demanda de monedas de 5 centavos, cuya fabricación también es costosa: casi 14 centavos por unidad.

Por ello, la legislación federal contempla permitir al Departamento del Tesoro modificar los materiales de las monedas para reducir los costos de producción.