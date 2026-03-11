Noticias

Nuevo modelo de detención de ICE: Esta es la estrategia contra inmigrantes indocumentados

Con este cambio, el gobierno federal busca fortalecer su sistema de detención migratoria y acelerar los procesos relacionados con inmigrantes indocumentados en Estados Unidos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Detienen a un hombre tras estrellar su vehículo contra una barricada de la Casa Blanca

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) está implementando un nuevo modelo para la detención de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

La estrategia busca ampliar la capacidad del gobierno para retener y procesar a personas sin estatus migratorio legal; en N+ Univision te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

PUBLICIDAD

ICE cambia el modelo de detención

El anuncio fue confirmado el miércoles 11 de marzo de 2026 por el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés), que dio a conocer los detalles a través de una publicación en la red social X, antes conocida como Twitter.

Compra de propiedades; nuevos centros de detención

Más sobre Noticias

Trump dice cuándo puede terminar guerra en Irán: “Prácticamente no queda nada por atacar”
1 mins

Trump dice cuándo puede terminar guerra en Irán: “Prácticamente no queda nada por atacar”

Estados Unidos
¿Hay alerta de inundaciones mañana jueves? Este es el pronóstico en Estados Unidos
2 mins

¿Hay alerta de inundaciones mañana jueves? Este es el pronóstico en Estados Unidos

Estados Unidos
Alerta en la Casa Blanca: ¿por qué autoridades cerraron el perímetro de la sede del gobierno?
1 mins

Alerta en la Casa Blanca: ¿por qué autoridades cerraron el perímetro de la sede del gobierno?

Estados Unidos
El 53% de los votantes estadounidenses desaprueban la guerra en Irán, según encuestas
2 mins

El 53% de los votantes estadounidenses desaprueban la guerra en Irán, según encuestas

Estados Unidos
Vecinos instalan alarmas para avisar si viene ICE: ¿cómo funcionan?
2 mins

Vecinos instalan alarmas para avisar si viene ICE: ¿cómo funcionan?

Estados Unidos
Papa León XIV anuncia la renuncia de obispo en California acusado de malversar 270,000 dólares de una parroquia
4 mins

Papa León XIV anuncia la renuncia de obispo en California acusado de malversar 270,000 dólares de una parroquia

Estados Unidos
Vecinos y compañeros acuden al funeral de veterano estadounidense que no tenía familia
2 mins

Vecinos y compañeros acuden al funeral de veterano estadounidense que no tenía familia

Estados Unidos
Buscan frenar app que usa el ICE para hacer reconocimiento facial de migrantes. ¿Se llama Mobile Fortify?
3 mins

Buscan frenar app que usa el ICE para hacer reconocimiento facial de migrantes. ¿Se llama Mobile Fortify?

Estados Unidos
Uber lanza en EEUU una nueva opción exclusiva para mujeres
5 mins

Uber lanza en EEUU una nueva opción exclusiva para mujeres

Estados Unidos
Trump designa a Erika Kirk en la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU
2 mins

Trump designa a Erika Kirk en la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU

Estados Unidos

De acuerdo con el DHS, el cambio principal consiste en que ICE comenzó a comprar propiedades en diferentes partes del país para construir nuevos centros de detención. Con esto, la agencia dejará de depender principalmente de instalaciones operadas por terceros.

Según explicó la dependencia, el objetivo es crear una red de instalaciones propias que permita procesar con mayor rapidez los casos de inmigración y facilitar las deportaciones.

“En un enfoque innovador, en lugar de depender de instalaciones de terceros, ICE ahora está comprando propiedades en todo el país”, indicó el DHS.

La agencia también detalló que trabaja con empresas contratistas para diseñar, construir y operar estos espacios. “Estamos trabajando con contratistas para diseñar, construir y brindar servicios integrales para los nuevos centros de detención”, señaló el comunicado.

Más capacidad para detener y expulsar migrantes

El DHS explicó que este nuevo modelo busca aumentar de manera significativa la capacidad de detención del gobierno federal.

“Este nuevo modelo de detención aumentará considerablemente la capacidad del ICE para expulsar eficazmente a los inmigrantes indocumentados de nuestro país”, afirmó la dependencia.

PUBLICIDAD

Además, el gobierno asegura que las compañías involucradas tienen experiencia trabajando con autoridades federales. “Estos contratistas cuentan con décadas de experiencia trabajando con el gobierno federal”, añadió el DHS.

Centros migratorios con operación integral

La estrategia también pretende centralizar los procesos migratorios. Según el DHS, los nuevos centros cumplirán con los estándares establecidos por ICE y funcionarán como instalaciones completas donde se puedan procesar los casos sin depender de múltiples infraestructuras.

“El objetivo es c rear centros operativos de extremo a extremo que puedan resolver casos de manera eficiente sin depender de una infraestructura dispersa”, explicó la dependencia.

Con este cambio, el gobierno federal busca fortalecer su sistema de detención migratoria y acelerar los procesos relacionados con inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

JICM

Video Inmigrantes: Justicia frena el uso de acciones ejecutivas para reformar la ley en casos migratorios
Relacionados:
NoticiasGobierno de Estados UnidosControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Departamento de Seguridad Nacional

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX