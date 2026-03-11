Noticias Nuevo modelo de detención de ICE: Esta es la estrategia contra inmigrantes indocumentados Con este cambio, el gobierno federal busca fortalecer su sistema de detención migratoria y acelerar los procesos relacionados con inmigrantes indocumentados en Estados Unidos



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) está implementando un nuevo modelo para la detención de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

La estrategia busca ampliar la capacidad del gobierno para retener y procesar a personas sin estatus migratorio legal; en N+ Univision te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

ICE cambia el modelo de detención

El anuncio fue confirmado el miércoles 11 de marzo de 2026 por el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés), que dio a conocer los detalles a través de una publicación en la red social X, antes conocida como Twitter.

Compra de propiedades; nuevos centros de detención

De acuerdo con el DHS, el cambio principal consiste en que ICE comenzó a comprar propiedades en diferentes partes del país para construir nuevos centros de detención. Con esto, la agencia dejará de depender principalmente de instalaciones operadas por terceros.

Según explicó la dependencia, el objetivo es crear una red de instalaciones propias que permita procesar con mayor rapidez los casos de inmigración y facilitar las deportaciones.

“En un enfoque innovador, en lugar de depender de instalaciones de terceros, ICE ahora está comprando propiedades en todo el país”, indicó el DHS.

La agencia también detalló que trabaja con empresas contratistas para diseñar, construir y operar estos espacios. “Estamos trabajando con contratistas para diseñar, construir y brindar servicios integrales para los nuevos centros de detención”, señaló el comunicado.

Más capacidad para detener y expulsar migrantes

El DHS explicó que este nuevo modelo busca aumentar de manera significativa la capacidad de detención del gobierno federal.

“Este nuevo modelo de detención aumentará considerablemente la capacidad del ICE para expulsar eficazmente a los inmigrantes indocumentados de nuestro país”, afirmó la dependencia.

Además, el gobierno asegura que las compañías involucradas tienen experiencia trabajando con autoridades federales. “Estos contratistas cuentan con décadas de experiencia trabajando con el gobierno federal”, añadió el DHS.

Centros migratorios con operación integral

La estrategia también pretende centralizar los procesos migratorios. Según el DHS, los nuevos centros cumplirán con los estándares establecidos por ICE y funcionarán como instalaciones completas donde se puedan procesar los casos sin depender de múltiples infraestructuras.

“El objetivo es c rear centros operativos de extremo a extremo que puedan resolver casos de manera eficiente sin depender de una infraestructura dispersa”, explicó la dependencia.

Con este cambio, el gobierno federal busca fortalecer su sistema de detención migratoria y acelerar los procesos relacionados con inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

