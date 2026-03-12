FBI Estrellas de la UFC entrenarán a agentes del FBI: ¿Cuándo y dónde será? Agentes del FBI recibirán una capacitación por parte de los luchadores del Ultimate Fighting Championship (UFC), quienes enseñarán entrenamientos y técnicas.









Agentes del FBI recibirán una capacitación por parte de los luchadores del Ultimate Fighting Championship ( UFC). La empresa de artes marciales mixtas indicó que los peleadores asesorarán sobre los entrenamientos y técnicas.

A través de sus redes sociales, la UFC indicó que los luchadores ofrecerán a los agentes del FBI una “perspectiva única a los estudiantes mientras se preparan para ingresar a la oficina de campo”.

¿Dónde y cuándo será el entrenamiento?

De acuerdo con la información, el entrenamiento será en las instalaciones del FBI en Quantico, Virginia, cuando atletas actuales y retirados de la UFC visiten la Academia de Agentes Especiales de la agencia federal.

De acuerdo con un comunicado oficial de la UFC, los días que este encuentro se realice serán los próximos sábado 14 y domingo 15 de marzo, en donde se realizará un “entrenamiento exclusivo” para estudiantes de la academia y personal directivo del FBI.

Además se prevé que los luchadores de artes marciales mixtas compartan con los agentes su experiencia de entrenamiento para la competición y demostrarán técnicas y tácticas específicas.

“Siento un profundo respeto por el FBI y el trabajo que realizan a diario para proteger a este país”, declaró el director ejecutivo de la UFC, Dana White.

“Es una oportunidad increíble para que nuestros atletas experimenten esto, y nos enorgullece apoyar al FBI para fortalecer sus técnicas de defensa”, dijo el directivo.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que se trata de un seminario histórico entre el FBI y la UFC en Quantico, así como una gran oportunidad para que los agentes aprendan y entrenen con los atletas de la UFC.

Ayudará a la principal agencia policial del mundo a estar aún mejor preparada para proteger al pueblo estadounidense. Dana White ha revolucionado la industria de las artes marciales mixtas y nos sentimos sumamente honrados de colaborar con él, los profesionales y la UFC. Agradecemos su amor compartido por nuestra nación, para que podamos defenderla mejor. Kash Patel, director del FBI



Ellos son los atletas de la UFC que participarán en el entrenamiento con el FBI.

Justin Gaethe, campeón interino de peso ligero de la UFC

Jorge Masvidal, el primer campeón BMF de la UFC

Chris Weidman, excampeón de peso mediano de la UFC

Claudia Gadelha, exretadora al título de peso paja de la UFC

Michael Chandler, exretador al título de peso ligero de la UFC

Manel Kape, principal contendiente de peso mosca de la UFC

Renzo Gracie, leyenda de las artes marciales mixtas

