FBI

Estrellas de la UFC entrenarán a agentes del FBI: ¿Cuándo y dónde será?

Agentes del FBI recibirán una capacitación por parte de los luchadores del Ultimate Fighting Championship (UFC), quienes enseñarán entrenamientos y técnicas.



N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "Esto es desgarrador": Gobernadora de Michigan sobre ataque armado a Sinagoga

Agentes del FBI recibirán una capacitación por parte de los luchadores del Ultimate Fighting Championship ( UFC). La empresa de artes marciales mixtas indicó que los peleadores asesorarán sobre los entrenamientos y técnicas.

A través de sus redes sociales, la UFC indicó que los luchadores ofrecerán a los agentes del FBI una “perspectiva única a los estudiantes mientras se preparan para ingresar a la oficina de campo”.

PUBLICIDAD

¿Dónde y cuándo será el entrenamiento?

De acuerdo con la información, el entrenamiento será en las instalaciones del FBI en Quantico, Virginia, cuando atletas actuales y retirados de la UFC visiten la Academia de Agentes Especiales de la agencia federal.

Más sobre Estados Unidos

Así fue el ataque a la sinagoga judía en Michigan: Esto es lo que se sabe hasta el momento
3 mins

Así fue el ataque a la sinagoga judía en Michigan: Esto es lo que se sabe hasta el momento

Estados Unidos
Desaparece exgeneral de la Fuerza Aérea de EEUU vinculado con investigación sobre fenómeno OVNI
3 mins

Desaparece exgeneral de la Fuerza Aérea de EEUU vinculado con investigación sobre fenómeno OVNI

Estados Unidos
Ciberataque interrumpe redes globales de Stryker; aparece firma de hackers vinculados a Irán
1 mins

Ciberataque interrumpe redes globales de Stryker; aparece firma de hackers vinculados a Irán

Estados Unidos
EEUU libera 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica
1 mins

EEUU libera 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica

Estados Unidos
Tornados matan a dos personas y destruyen casas en Indiana e Illinois; alertan más tormentas severas
5 mins

Tornados matan a dos personas y destruyen casas en Indiana e Illinois; alertan más tormentas severas

Estados Unidos
¿Cómo la guerra en Medio Oriente está encareciendo la gasolina y los vuelos para los consumidores?
3 mins

¿Cómo la guerra en Medio Oriente está encareciendo la gasolina y los vuelos para los consumidores?

Estados Unidos
Shutdown en EEUU genera caos en aeropuertos y revive propuesta de seguridad privada en controles TSA
8 mins

Shutdown en EEUU genera caos en aeropuertos y revive propuesta de seguridad privada en controles TSA

Estados Unidos
Lyft acuerda proteger a pasajeros con animales de servicio en EEUU tras caso de discriminación en Minnesota
8 mins

Lyft acuerda proteger a pasajeros con animales de servicio en EEUU tras caso de discriminación en Minnesota

Estados Unidos
Papa León XIV anuncia la renuncia de obispo en California acusado de malversar 270,000 dólares de una parroquia
4 mins

Papa León XIV anuncia la renuncia de obispo en California acusado de malversar 270,000 dólares de una parroquia

Estados Unidos
Pronostican tormentas severas con riesgo de múltiples tornados en el Medio Oeste de EEUU
2 mins

Pronostican tormentas severas con riesgo de múltiples tornados en el Medio Oeste de EEUU

Estados Unidos

De acuerdo con un comunicado oficial de la UFC, los días que este encuentro se realice serán los próximos sábado 14 y domingo 15 de marzo, en donde se realizará un “entrenamiento exclusivo” para estudiantes de la academia y personal directivo del FBI.

Además se prevé que los luchadores de artes marciales mixtas compartan con los agentes su experiencia de entrenamiento para la competición y demostrarán técnicas y tácticas específicas.

“Siento un profundo respeto por el FBI y el trabajo que realizan a diario para proteger a este país”, declaró el director ejecutivo de la UFC, Dana White.

“Es una oportunidad increíble para que nuestros atletas experimenten esto, y nos enorgullece apoyar al FBI para fortalecer sus técnicas de defensa”, dijo el directivo.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que se trata de un seminario histórico entre el FBI y la UFC en Quantico, así como una gran oportunidad para que los agentes aprendan y entrenen con los atletas de la UFC.

Ayudará a la principal agencia policial del mundo a estar aún mejor preparada para proteger al pueblo estadounidense. Dana White ha revolucionado la industria de las artes marciales mixtas y nos sentimos sumamente honrados de colaborar con él, los profesionales y la UFC. Agradecemos su amor compartido por nuestra nación, para que podamos defenderla mejor.
Kash Patel, director del FBI


Ellos son los atletas de la UFC que participarán en el entrenamiento con el FBI.

  • Justin Gaethe, campeón interino de peso ligero de la UFC
  • Jorge Masvidal, el primer campeón BMF de la UFC
  • Chris Weidman, excampeón de peso mediano de la UFC
  • Claudia Gadelha, exretadora al título de peso paja de la UFC
  • Michael Chandler, exretador al título de peso ligero de la UFC
  • Manel Kape, principal contendiente de peso mosca de la UFC
  • Renzo Gracie, leyenda de las artes marciales mixtas

TLS

Mira también:

Relacionados:
FBINoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX