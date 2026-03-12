Fuerza Aérea de los Estados Unidos

Desaparece exgeneral de la Fuerza Aérea de EEUU vinculado con investigación sobre fenómeno OVNI

La desaparición de un exgeneral de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con una carrera vinculada a algunos de los programas más sensibles del Pentágono, ha desatado una intensa búsqueda por parte del FBI. Su esposa reconoció que durante sus servicios estuvo vinculado con la comunidad OVNI.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Transparencia o distracción? Debate sobre la existencia de los extraterrestres revive en la Casa Blanca

La desaparición de un exgeneral de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con una carrera vinculada a algunos de los programas más sensibles del Pentágono, ha desatado una intensa búsqueda que ya involucra al Buró Federal de Investigaciones ( FBI) .

Desde finales de febrero, el paradero del mayor general retirado de la Fuerza Aérea, William Neil McCasland, de 68 años, es un misterio. La mañana del 27 de febrero, el exgeneral salió caminando de su casa en Albuquerque y, desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él. Su teléfono celular quedó dentro de la vivienda, un detalle que intrigó a los investigadores y aumentó la incertidumbre entre familiares y autoridades.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Bernalillo activó una alerta Silver, utilizada en Estados Unidos para casos de adultos mayores o personas vulnerables desaparecidas.

A la búsqueda se sumaron agentes federales del FBI y personal de la base aérea cercana, mientras patrullas, voluntarios y equipos especializados recorren vecindarios y senderos de las estribaciones de las montañas Sandia.

Durante días, investigadores tocaron puertas en el vecindario y solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad a más de 600 residentes con la esperanza de reconstruir los últimos movimientos del general retirado. A pesar del amplio despliegue, su paradero sigue siendo desconocido.

Más sobre Estados Unidos

Ciberataque interrumpe redes globales de Stryker; aparece firma de hackers vinculados a Irán
1 mins

Ciberataque interrumpe redes globales de Stryker; aparece firma de hackers vinculados a Irán

Estados Unidos
EEUU libera 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica
1 mins

EEUU libera 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica

Estados Unidos
Tornados matan a dos personas y destruyen casas en Indiana e Illinois; alertan más tormentas severas
5 mins

Tornados matan a dos personas y destruyen casas en Indiana e Illinois; alertan más tormentas severas

Estados Unidos
¿Cómo la guerra en Medio Oriente está encareciendo la gasolina y los vuelos para los consumidores?
3 mins

¿Cómo la guerra en Medio Oriente está encareciendo la gasolina y los vuelos para los consumidores?

Estados Unidos
Shutdown en EEUU genera caos en aeropuertos y revive propuesta de seguridad privada en controles TSA
8 mins

Shutdown en EEUU genera caos en aeropuertos y revive propuesta de seguridad privada en controles TSA

Estados Unidos
Lyft acuerda proteger a pasajeros con animales de servicio en EEUU tras caso de discriminación en Minnesota
8 mins

Lyft acuerda proteger a pasajeros con animales de servicio en EEUU tras caso de discriminación en Minnesota

Estados Unidos
Papa León XIV anuncia la renuncia de obispo en California acusado de malversar 270,000 dólares de una parroquia
4 mins

Papa León XIV anuncia la renuncia de obispo en California acusado de malversar 270,000 dólares de una parroquia

Estados Unidos
Pronostican tormentas severas con riesgo de múltiples tornados en el Medio Oeste de EEUU
2 mins

Pronostican tormentas severas con riesgo de múltiples tornados en el Medio Oeste de EEUU

Estados Unidos
Uber lanza en EEUU una nueva opción exclusiva para mujeres
5 mins

Uber lanza en EEUU una nueva opción exclusiva para mujeres

Estados Unidos
Videos de la Casa Blanca mezclan películas, deportes y videojuegos con combates reales
6 mins

Videos de la Casa Blanca mezclan películas, deportes y videojuegos con combates reales

Estados Unidos

¿Quién es William Neil McCasland?

William Neil McCasland no es una figura común en la Fuerza Aérea estadounidense. Es ingeniero astronauta de formación, ocupó cargos de alto nivel en proyectos estratégicos del Departamento de Defensa, incluyendo el programa del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y el desarrollo de sistemas espaciales avanzados.

También dirigió el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base de Wright-Patterson, instalación que durante décadas ha estado rodeada de rumores sobre investigaciones relacionadas con fenómenos aéreos no identificados.

Tras su retiro, el general mantuvo vínculos con iniciativas privadas que estudian los llamados fenómenos aéreos no identificados, lo que ha alimentado especulaciones en redes sociales sobre el caso. Sin embargo, su familia ha descartado teorías conspirativas y subrayó que no poseía secretos extraordinarios que pudieran motivar un secuestro.

PUBLICIDAD

La desaparición ocurre, además, en un momento particularmente sensible: pocos días antes, el presidente Donald Trump anunció que ordenaría la desclasificación de documentos gubernamentales relacionados con extraterrestres y objetos voladores no identificados. Para algunos observadores, la coincidencia temporal ha añadido una capa adicional de misterio al caso.

Mientras tanto, en Albuquerque se han desplegado patrullas que recorren senderos, vecinos revisan grabaciones de cámaras domésticas y familiares esperan noticias. A casi dos semanas de su desaparición, el destino del general retirado sigue siendo una incógnita que mantiene en alerta a las autoridades federales y locales.

¿Sufrió una abducción?

En una publicación en Facebook, la esposa del exgeneral, Susan McCasland, reconoció: “Es cierto que Neil tuvo una breve relación con la comunidad OVNI”. Sin embargo, sostuvo que eso no justifica que haya sido abducido.

“Esta conexión no justifica que alguien abduzca a Neil. “Neil no tiene ningún conocimiento especial sobre los cuerpos extraterrestres y los restos del accidente de Roswell almacenados en Wright-Patt”, dijo la mujer.

TLS

Mira también:

ARCHIVO - El representante republicano por Florida Matt Gaetz habla en el Capitolio en Washington, el 12 de marzo de 2024. (AP Foto/Nathan Howard, Archivo)
ARCHIVO - El representante republicano por Florida Matt Gaetz habla en el Capitolio en Washington, el 12 de marzo de 2024. (AP Foto/Nathan Howard, Archivo)
Imagen NATHAN HOWARD/AP
Relacionados:
Fuerza Aérea de los Estados UnidosNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX