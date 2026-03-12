Fuerza Aérea de los Estados Unidos Desaparece exgeneral de la Fuerza Aérea de EEUU vinculado con investigación sobre fenómeno OVNI La desaparición de un exgeneral de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con una carrera vinculada a algunos de los programas más sensibles del Pentágono, ha desatado una intensa búsqueda por parte del FBI. Su esposa reconoció que durante sus servicios estuvo vinculado con la comunidad OVNI.

La desaparición de un exgeneral de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con una carrera vinculada a algunos de los programas más sensibles del Pentágono, ha desatado una intensa búsqueda que ya involucra al Buró Federal de Investigaciones ( FBI) .

Desde finales de febrero, el paradero del mayor general retirado de la Fuerza Aérea, William Neil McCasland, de 68 años, es un misterio. La mañana del 27 de febrero, el exgeneral salió caminando de su casa en Albuquerque y, desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él. Su teléfono celular quedó dentro de la vivienda, un detalle que intrigó a los investigadores y aumentó la incertidumbre entre familiares y autoridades.

De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Bernalillo activó una alerta Silver, utilizada en Estados Unidos para casos de adultos mayores o personas vulnerables desaparecidas.

A la búsqueda se sumaron agentes federales del FBI y personal de la base aérea cercana, mientras patrullas, voluntarios y equipos especializados recorren vecindarios y senderos de las estribaciones de las montañas Sandia.

Durante días, investigadores tocaron puertas en el vecindario y solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad a más de 600 residentes con la esperanza de reconstruir los últimos movimientos del general retirado. A pesar del amplio despliegue, su paradero sigue siendo desconocido.

¿Quién es William Neil McCasland?

William Neil McCasland no es una figura común en la Fuerza Aérea estadounidense. Es ingeniero astronauta de formación, ocupó cargos de alto nivel en proyectos estratégicos del Departamento de Defensa, incluyendo el programa del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y el desarrollo de sistemas espaciales avanzados.

También dirigió el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base de Wright-Patterson, instalación que durante décadas ha estado rodeada de rumores sobre investigaciones relacionadas con fenómenos aéreos no identificados.

Tras su retiro, el general mantuvo vínculos con iniciativas privadas que estudian los llamados fenómenos aéreos no identificados, lo que ha alimentado especulaciones en redes sociales sobre el caso. Sin embargo, su familia ha descartado teorías conspirativas y subrayó que no poseía secretos extraordinarios que pudieran motivar un secuestro.

La desaparición ocurre, además, en un momento particularmente sensible: pocos días antes, el presidente Donald Trump anunció que ordenaría la desclasificación de documentos gubernamentales relacionados con extraterrestres y objetos voladores no identificados. Para algunos observadores, la coincidencia temporal ha añadido una capa adicional de misterio al caso.

Mientras tanto, en Albuquerque se han desplegado patrullas que recorren senderos, vecinos revisan grabaciones de cámaras domésticas y familiares esperan noticias. A casi dos semanas de su desaparición, el destino del general retirado sigue siendo una incógnita que mantiene en alerta a las autoridades federales y locales.

¿Sufrió una abducción?

En una publicación en Facebook, la esposa del exgeneral, Susan McCasland, reconoció: “Es cierto que Neil tuvo una breve relación con la comunidad OVNI”. Sin embargo, sostuvo que eso no justifica que haya sido abducido.

“Esta conexión no justifica que alguien abduzca a Neil. “Neil no tiene ningún conocimiento especial sobre los cuerpos extraterrestres y los restos del accidente de Roswell almacenados en Wright-Patt”, dijo la mujer.

