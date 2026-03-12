Identifican a atacante de sinagoga, en Michigan, que fue abatido por la policía
El hombre fue identificado por funcionarios federales como Ayman Mohamad Ghazali, un ciudadano estadounidense naturalizado de 41 años, originario de Líbano
El hombre armado que embistió su vehículo contra una de las sinagogas reformistas más grandes de Estados Unidos hoy 12 de marzo de 2026 fue identificado por autoridades federales como Ayman Mohamad Ghazali, un ciudadano estadounidense naturalizado de 41 años, originario de Líbano, según informó AP.
De acuerdo con los reportes, Ghazali murió tras ser abatido por personal de seguridad luego de estrellar su vehículo contra el Temple Israel, ubicado en West Bloomfield, cerca de Detroit, en Michigan. Tras impactar contra el edificio y avanzar por un pasillo del complejo, el automóvil se incendió.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, el sospechoso llegó a Estados Unidos en 2011 con una visa de inmigrante IR1, destinada a cónyuges de ciudadanos estadounidenses, y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2016.
Por su parte, Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Detroit, describió el hecho como "profundamente perturbador y trágico" y señaló que la agencia encabeza la investigación del caso.