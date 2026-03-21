Noticias Nevadas y tormentas eléctricas golpearán EEUU pese a temperaturas récord por ola de calor El marcado contraste entre nevadas intensas en el noreste y calor extremo en el centro y oeste refleja un patrón climático activo y altamente variable en Estados Unidos este marzo de 2026

Video Calor agobia a Arizona: Comunidad desértica registra temperatura histórica, y aún no es verano

Mientras amplias zonas de Estados Unidos enfrentan temperaturas inusualmente altas por una ola de calor, un sistema de tormentas avanzará en los próximos días con nevadas intensas y actividad eléctrica en varias regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Tormentas y nevadas avanzan

PUBLICIDAD

Un sistema de baja presión sobre los Grandes Lagos superiores se desplazará hacia el este y alcanzará la costa noreste durante la noche del domingo 22 de marzo de 2026. Este fenómeno provocará fuertes nevadas en partes del noreste, especialmente en el norte del estado de Nueva York y en Nueva Inglaterra.

Durante la noche del sábado 21 de marzo, se esperan condiciones mixtas con lluvia y lluvia helada en zonas aisladas, mientras que el domingo 22 y el lunes 23 de marzo predominarán las nevadas en la región.

Lluvias y tormentas eléctricas

Las precipitaciones comenzarán desde las Grandes Llanuras del Norte hacia los Grandes Lagos durante la noche del sábado. Conforme el frente avance hacia el sur, se desarrollarán chubascos y tormentas eléctricas severas en el valle de Ohio y el norte del Atlántico Medio el domingo 22 de marzo, con riesgo de granizo.

Para el lunes 23 de marzo, se prevén lluvias en partes del Atlántico Medio, mientras que la energía en niveles altos de la atmósfera generará chubascos adicionales en las Llanuras centrales y el norte, extendiéndose hacia el valle del Alto Mississippi por la noche.

En el noroeste del país, un sistema frontal se disipará durante la mañana del domingo 22 de marzo, dejando lluvias y nevadas en zonas montañosas hasta la tarde. El lunes 23 de marzo, un flujo débil desde el océano favorecerá lluvias ligeras y nevadas en elevaciones altas.

PUBLICIDAD

Ola de calor rompe récords históricos

En contraste, el oeste y el centro del país continúan bajo una ola de calor sin precedentes que se ha intensificado desde el lunes 17 de marzo de 2026. Datos preliminares indican que se han registrado cerca de 50 récords de temperatura máxima mensual y más de 150 récords diarios.

Las temperaturas se mantienen entre 25 °F y 35 °F por encima de lo normal en varias regiones, con anomalías superiores a 40 °F en partes de las Grandes Llanuras centrales durante el sábado 21 de marzo. Este mismo día, el Aeropuerto Internacional de Kansas City alcanzó los 92 °F, estableciendo un nuevo récord de temperatura máxima para el mes de marzo en la ciudad.

Se prevé que las temperaturas elevadas continúen en los próximos días, incluyendo mínimas nocturnas por encima del promedio, lo que reduce el alivio térmico; este escenario aumenta el riesgo para poblaciones vulnerables. El marcado contraste entre nevadas intensas en el noreste y calor extremo en el centro y oeste refleja un patrón climático activo y altamente variable en Estados Unidos este marzo de 2026.

JICM