Armas Departamento de Justicia demanda a Denver por prohibición de armas de asalto vigente desde 1989 La administración federal sostiene que la prohibición vigente desde 1989 en Denver viola la Segunda Enmienda y restringe el uso de armas de fuego de uso común

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El martes, la administración Trump demandó a Denver y a su departamento de policía para anular la prohibición de armas de asalto que ha estado vigente en la ciudad más grande de Colorado desde 1989.

La demanda se presentó un día después de que los funcionarios de la ciudad rechazaran públicamente los llamamientos del Departamento de Justicia para derogar la ordenanza local vigente desde hace mucho tiempo que tipifica como delito la posesión de armas de asalto.

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La administración republicana de Trump alega que la prohibición viola el derecho constitucional a portar armas, consagrado en la Segunda Enmienda. La administración también amenaza con demandar a Colorado por la prohibición estatal de cargadores de alta capacidad, adoptada tras el tiroteo masivo ocurrido en un cine en 2012.

“La Constitución no es una sugerencia y la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado el martes. “La prohibición de Denver sobre los rifles semiautomáticos de uso común viola directamente el derecho a portar armas”.

La semana pasada, los abogados del Departamento de Justicia solicitaron a la ciudad que dejara de aplicar la prohibición y entablara negociaciones con funcionarios federales para resolver el asunto. Sin embargo, el alcalde y el jefe de policía de Denver rechazaron enérgicamente la petición del gobierno de Trump durante una conferencia de prensa el lunes.

“Nuestra respuesta es un rotundo no”, declaró el alcalde Mike Johnston. “No, no vamos a revertir una política de sentido común que ha mantenido las armas de guerra fuera de las calles de esta ciudad durante 37 años. No, no vamos a poner a los servicios de emergencia en mayor riesgo cada vez que respondan a un incidente peligroso. No, no vamos a volver a una época en la que la gente temía entrar en cines, supermercados o escuelas primarias públicas”.

La prohibición de las armas de asalto se promulgó durante un período de gran preocupación por la violencia armada en la ciudad.

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Desde entonces, se han producido numerosos tiroteos masivos en otras partes del estado: la masacre de la escuela secundaria Columbine en 1999, que dejó 14 muertos; el ataque al cine de Aurora , que dejó 12 muertos y 70 heridos; un tiroteo en un supermercado de Boulder en 2021 , que dejó 10 muertos; y un ataque en un club nocturno LGBTQ en Colorado Springs en 2022, que dejó cinco muertos.

El jefe de policía de Denver, Ron Thomas, declaró que se unió al departamento el año en que se aprobó la prohibición de armas de asalto en la ciudad y que su implementación ha contribuido a reducir la violencia armada. De las 2100 armas recuperadas en la ciudad el año pasado, menos del 2 % eran armas de asalto, afirmó Thomas.

En su demanda, los funcionarios federales afirmaron que la prohibición de Denver incluye rifles tipo AR-15, propiedad de al menos 16 millones de personas en el país. Los abogados del gobierno los describieron como "rifles semiautomáticos comunes" utilizados con fines lícitos, "incluida, entre otras cosas, la autodefensa".

Los abogados del Departamento de Justicia han formulado alegaciones similares sobre la ley de Colorado que prohíbe los cargadores de alta capacidad, la cual fue ratificada por la Corte Suprema del estado en 2020. En una carta del 28 de abril dirigida a funcionarios estatales, la administración amenazó con interponer una demanda a menos que el estado deje de aplicar la ley y reconozca su inconstitucionalidad.

“Los estadounidenses que cumplen la ley poseen literalmente cientos de millones de revistas idénticas a las prohibidas en Colorado”, escribió la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon.

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El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, respondió que las armas de fuego con cargadores de gran capacidad representan una grave amenaza para la seguridad pública. En un comunicado, Weiser afirmó que la prohibición era razonable.

“Las leyes que permiten el uso de cargadores de gran capacidad son políticas responsables que disminuyen el impacto mortal de los tiroteos masivos y salvan vidas”, afirmó.