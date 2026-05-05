Spirit Airlines Están impactados: sobrecargos de Spirit relatan incertidumbre tras cierre repentino de la aerolínea El testimonio refleja el impacto emocional del cierre, que tomó por sorpresa tanto a empleados como a pasajeros, luego de años de dificultades financieras en la aerolínea de bajo costo

Video Frustración e incertidumbre de trabajadores de Spirit en Fort Lauderdale

El cierre repentino de Spirit Airlines dejó a trabajadores entre el desconcierto y la incertidumbre, luego de que la compañía cesara operaciones el 2 de mayo de 2026, cancelando todos sus vuelos de forma inmediata tras anunciar una liquidación ordenada.

"No esperaba esto en absoluto", relató Freddy Peterson, sobrecargo de 60 años, quien ahondó en el impacto emocional tras perder su empleo de un momento a otro.

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El trabajador explicó que su empleo representaba mucho más que una fuente de ingresos: "Este trabajo significaba mucho para mí… no era solo un empleo, era parte de mi vida". Ahora, dijo, enfrenta un panorama incierto: "No sé qué voy a hacer… hay mucha incertidumbre. Solo estoy tratando de mantenerme fuerte".

El testimonio refleja el efecto inmediato del cierre, que tomó por sorpresa tanto a empleados como a pasajeros, luego de años de dificultades financieras en la aerolínea de bajo costo.

Video ¿Por qué fracasó Spirit Airlines? Cuáles elementos hundieron el modelo ultra low cost | Análisis

Vuelos llenos horas antes y cierre de madrugada

Freddy Peterson trabajaba en un vuelo procedente de Detroit que aterrizó en Newark la noche previa al cierre. "Todos nuestros aviones estaban llenos", afirmó, al recordar que —pese a rumores en redes sociales— la operación parecía normal, con más de 200 pasajeros a bordo.

Sin embargo, horas después, la realidad cambió. Peterson contó que programó una alarma a las 3 de la mañana para confirmar la situación y descubrió que todos los vuelos habían sido cancelados. Posteriormente, Delta Air Lines lo trasladó de regreso a Atlanta, desde donde condujo hasta su casa en Georgia.

El cierre abrupto puso fin a décadas de operación de Spirit y dejó a miles de empleados enfrentando, de un día para otro, la pérdida de su trabajo y un futuro incierto.