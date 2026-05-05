Noticias "La IA nos llevaría a la extinción“: el perturbador motivo tras el ataque a la casa del CEO de OpenAI Los cargos estatales que enfrenta el atacante conllevan penas que van desde los 19 años hasta la cadena perpetua



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El hombre acusado de lanzar un cóctel Molotov contra la casa en San Francisco del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se declaró inocente el martes de los cargos de intento de asesinato e i ntento de incendio provocado.

Daniel Alejandro Moreno-Gama, vestido con un uniforme naranja de la cárcel, no habló mientras su abogado presentaba la declaración durante su comparecencia ante el tribunal estatal. El joven de 20 años también enfrenta cargos federales.

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Según las autoridades , Moreno-Gama, residente de Spring, Texas, arrojó la bomba inflamable contra la casa de Altman el mes pasado, prendiendo fuego a una puerta exterior antes de huir a pie. Menos de una hora después, se dirigió a la sede de OpenAI, a unos 5 kilómetros de distancia, y amenazó con incendiar el edificio.

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Tras su comparecencia inicial ante el tribunal el mes pasado, su abogado, Diamond Ward, afirmó que Morena-Gama estaba sufriendo una crisis de salud mental y que se le habían imputado cargos excesivos. Ward, defensor público adjunto de San Francisco, declaró que se trataba, en el mejor de los casos, de un delito contra la propiedad y que los fiscales intentaban congraciarse con Altman.

El martes, Ward solicitó una evaluación de salud mental para Morena-Gama. El juez accedió a la solicitud y programó otra audiencia para finales de este mes.

La fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, declaró el mes pasado que Morena-Gama llevó a cabo un "ataque selectivo contra el Sr. Altman" y que los fiscales contaban con pruebas para fundamentar los cargos.

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Los padres de Moreno-Gama declararon poco después del ataque que él nunca había hecho daño a nadie y que recientemente había comenzado a tener problemas de salud mental.

Según documentos judiciales, las autoridades afirman que Morena-Gama, que trabaja a tiempo parcial en una pizzería y asiste a un colegio comunitario, expresó su odio hacia la inteligencia artificial en sus escritos, describiéndola como un peligro para la humanidad y advirtiendo de una "extinción inminente".

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Las autoridades no han aclarado si Altman se encontraba en su domicilio en el momento del ataque.