ataque Hombre acusado de intentar asesinar a Trump suma cuarto cargo por disparar contra agente del Servicio Secreto Cole Tomas Allen ya había sido acusado por intento de asesinato del presidente y por dos delitos relacionados con armas de fuego; el cuarto cargo es por agresión a un agente federal

Video Defensa de Cole Tomas Allen pide que justifiquen el aislamiento solitario del acusado

El hombre señalado por presuntamente intentar irrumpir armado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca para asesinar al presidente Donald Trump enfrenta ahora un cuarto cargo federal, luego de que un gran jurado lo acusara también de agredir con un arma mortal a un agente del Servicio Secreto.

Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, ya había sido acusado por intento de asesinato del presidente y por dos delitos relacionados con armas de fuego. Sin embargo, la nueva acusación formal presentada en Washington, DC, agrega el cargo de agresión a un agente federal, lo que refuerza la teoría de las autoridades de que fue él quien disparó una escopeta durante el ataque ocurrido el 25 de abril en el hotel Washington Hilton.

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El incidente, ocurrido el 25 de abril de 2026, provocó caos en uno de los eventos políticos y mediáticos más importantes de la capital estadounidense, ya que obligó a interrumpir y cancelar anticipadamente actividades de la tradicional cena de corresponsales.

De acuerdo con los investigadores, Allen logró atravesar un filtro de seguridad armado con pistolas y cuchillos antes de apuntar contra un agente del Servicio Secreto. Durante el enfrentamiento, el oficial disparó cinco veces, aunque ninguna bala impactó a otras personas. El agente sí recibió un disparo mientras portaba un chaleco antibalas.

La incorporación del cuarto cargo ocurre después de que el fiscal general interino Todd Blanche señalara que las autoridades esperaban revisar más evidencia balística antes de concluir quién efectuó el disparo que hirió al elemento federal.

Si es declarado culpable únicamente del cargo de intento de asesinato del presidente, Allen podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

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Defensa cuestiona pruebas contra el acusado

Los abogados de Allen han rechazado la versión presentada por el gobierno estadounidense y sostienen que la acusación se basa principalmente en interpretaciones sobre las intenciones de su cliente.

"Todo el argumento del gobierno sobre la naturaleza y las circunstancias del delito se basa en inferencias", señalaron los defensores en documentos judiciales, al insistir en que existen dudas tanto sobre la supuesta intención de matar a Trump como sobre la responsabilidad del disparo contra el agente federal.

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Tras ser arrestado, Allen resultó herido, aunque no por impactos de bala, y posteriormente fue colocado bajo vigilancia por riesgo de suicidio dentro de la cárcel. No obstante, las autoridades penitenciarias retiraron esa medida durante el fin de semana.