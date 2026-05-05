Noticias Economistas de la Casa Blanca dicen que los acuerdos de Trump con farmacéuticas podrían ahorrarle más de 500 millones de dólares Los legisladores demócratas han mostrado dudas sobre los ahorros que afirma el mandatario republicano, y recalcan que es probable que estas nuevas cifras generen más interrogantes sobre los datos



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Economistas de la Casa Blanca estiman que los acuerdos del presidente Donald Trump con las compañías farmacéuticas para reducir algunos de los precios de sus medicamentos recetados en Estados Unidos a los precios que cobran en otros países podrían ahorrar 529 mil millones de dólares en los próximos 10 años.

El análisis obtenido por Associated Press incluye las primeras proyecciones a nivel económico que respaldan una política clave en el discurso de Trump a los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que busca controlar la Cámara de Representantes y el Senado. Los legisladores demócratas han mostrado dudas sobre los ahorros que afirma Trump, y es probable que estas nuevas cifras generen más interrogantes sobre los datos.

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El costo de vida es una de las principales preocupaciones de los votantes, y el aumento de los precios de la energía, vinculado a la guerra con Irán, ha exacerbado la ansiedad pública. Trump ha intentado, en parte, abordar la preocupación por la asequibilidad centrándose en sus esfuerzos por llegar a acuerdos con empresas para que el costo de los medicamentos recetados en Estados Unidos ya no sea considerablemente más alto que en otros países ricos.

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“Ahora tienen los precios de medicamentos más bajos del mundo”, dijo Trump el viernes en un mitin ante un grupo de personas mayores en Florida. “Y solo eso debería darnos la victoria en las elecciones de mitad de mandato”.

El análisis fue realizado por funcionarios de la administración para el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. También estimaron que los gobiernos federal y estatales podrían ahorrar en conjunto 64.300 millones de dólares en Medicaid durante la próxima década gracias a lo que Trump denomina su política de "nación más favorecida" en materia de precios de medicamentos.

Se han hecho públicos pocos detalles de los acuerdos alcanzados entre la administración Trump y 17 importantes compañías farmacéuticas , lo que dificulta la verificación independiente de los ahorros proyectados. El análisis de la Casa Blanca buscaba estimar los posibles ahorros a medida que más medicamentos llegaran al mercado y se incluyeran en el marco de Trump; un modelo del informe calculaba un ahorro potencial de 733 mil millones de dólares en una década.

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Trump y su Departamento de Salud y Servicios Humanos han promocionado sus acuerdos sobre precios de medicamentos como transformadores e instaron al Congreso a convertir sus principios en ley. Los legisladores demócratas han cuestionado las afirmaciones de la administración sobre los ahorros. El senador Ron Wyden, demócrata por Oregón y miembro de alto rango del Comité de Finanzas del Senado, junto con otros 17 senadores demócratas, propusieron en abril una medida que exige a la administración revelar los términos de los acuerdos firmados con las compañías farmacéuticas.

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"Si estos acuerdos son tan buenos, ¿por qué la administración Trump teme mostrarlos al público?", dijo Wyden al anunciar la medida. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que su equipo compartiría detalles que no incluyeran información confidencial ni secretos comerciales.

El ahorro potencial estimado por la administración Trump sería considerable, ya que los estadounidenses gastaron 467 mil millones de dólares en medicamentos recetados en 2024, según los datos gubernamentales más recientes disponibles . El análisis se basa en la idea de que otros países también pagarían más por sus medicamentos recetados, lo que diversificaría las fuentes de ingresos de las farmacéuticas y preservaría su capacidad para innovar con nuevos tratamientos.

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En octubre de 2024, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que un plan similar al que finalmente adoptó Trump podría reducir los precios de los medicamentos recetados en más de un 5%, aunque la disminución "probablemente se reduciría con el tiempo a medida que los fabricantes se adaptaran a la nueva política modificando los precios o la distribución de los medicamentos en otros países".

Es probable que la magnitud de los ahorros que alega la administración Trump intensifique el escrutinio de los demócratas, quienes argumentan que cualquier reducción de precios se vería contrarrestada por el aumento de los costos de los medicamentos recetados que no están cubiertos por el acuerdo de "nación más favorecida". Una de sus principales críticas es que las compañías farmacéuticas han incrementado sus márgenes de ganancia al colaborar con la administración.

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En abril, el personal del senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, publicó un análisis de 15 de las compañías que se adhirieron a este plan de precios de medicamentos y descubrió que sus ganancias combinadas aumentaron un 66% durante el último año, alcanzando los 177 mil millones de dólares. El informe señaló que los recortes de impuestos que Trump promulgó el año pasado "eximieron o retrasaron muchos de los medicamentos más caros" de las negociaciones de precios con Medicare.