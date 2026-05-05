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Aliado de Trump, Ramaswamy gana primarias en Ohio y enfrentará a la demócrata Amy Acton por la gubernatura

El empresario biotecnológico se impuso en el proceso interno republicano y avanzó como candidato a la gubernatura de Ohio, donde se enfrentará en noviembre a la demócrata

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Por:N+ Univision
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Video Primer debate presidencial republicano: DeSantis y Ramaswamy tienen mayor aprobación después de Trump

Vivek Ramaswamy se convirtió en el candidato oficial del Partido Republicano para la gubernatura de Ohio tras ganar las primarias. Con este resultado, el empresario biotecnológico y exaspirante presidencial da el salto definitivo a una de las contiendas estatales más relevantes del ciclo electoral en Estados Unidos.

Ramaswamy enfrentará en noviembre a la demócrata Amy Acton, exdirectora del Departamento de Salud Pública de Ohio, quien no tuvo competencia interna en su partido. La elección general se perfila como un nuevo pulso político en un estado clave del llamado “Cinturón del Óxido”, donde los republicanos han fortalecido su presencia en los últimos años.

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El camino de Ramaswamy hacia la nominación se consolidó tras la retirada o ausencia de figuras relevantes dentro del Partido Republicano estatal, en un proceso marcado por el respaldo del presidente Donald Trump, que terminó inclinando el tablero interno a su favor. En la elección primaria, el empresario superó a Casey Putsch, mientras otros aspirantes quedaron fuera del proceso competitivo.

Figura relativamente nueva en la política nacional, Ramaswamy alcanzó notoriedad durante su campaña presidencial de 2024, cuando buscó sin éxito la nominación republicana. Sin embargo, su cercanía posterior con Trump lo posicionó como un aliado dentro del ala conservadora del partido, en un contexto en el que también fue considerado para roles dentro de estructuras federales vinculadas a la eficiencia gubernamental.

Además de su perfil político, su campaña ha destacado por su capacidad financiera, con decenas de millones de dólares recaudados entre donaciones y aportaciones personales, lo que le ha permitido mantener una operación electoral robusta frente a la oposición.

La contienda por la gubernatura se desarrolla mientras el actual gobernador republicano Mike DeWine no puede buscar la reelección por límites de mandato, abriendo una transición dentro del liderazgo estatal. Con el respaldo de figuras como Trump y el vicepresidente J.D. Vance, Ramaswamy entra a la campaña general con ventaja política dentro de su partido, pero aún con el reto de consolidar apoyo entre votantes independientes en un estado históricamente competitivo.

Video ¿Quién es Vivek Ramaswamy y por qué puede ser la alternativa a Trump? Analista político responde
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