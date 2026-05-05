Noticias El FBI y el Departamento de Justicia detienen a más de 350 presuntos depredadores infantiles y rescatan a más de 200 niños El director del FBI, Kash Patel, afirmó que se trata del operativo más grande en los últimos años en casos de delitos violentos contra menores

Video Operativo encubierto en el condado de Bexar deja 5 arrestos por delitos sexuales en línea

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron la realización de la Operation Iron Pursuit, en la que fueron rescatados más de 200 menores y detenidos más de 350 presuntos depredadores sexuales.

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, se trata del operativo más grande del último año en casos de delitos violentos contra menores, superando otras acciones federales realizadas previamente. Las autoridades señalaron que las detenciones se llevaron a cabo en distintos puntos del país como parte de una estrategia coordinada para combatir redes de explotación infantil.

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El Departamento de Justicia indicó que los detenidos enfrentan cargos federales relacionados con abuso, explotación y otros delitos sexuales contra menores, mientras continúan las investigaciones para identificar a más posibles víctimas y responsables.