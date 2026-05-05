Noticias

El FBI y el Departamento de Justicia detienen a más de 350 presuntos depredadores infantiles y rescatan a más de 200 niños

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que se trata del operativo más grande en los últimos años en casos de delitos violentos contra menores

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Operativo encubierto en el condado de Bexar deja 5 arrestos por delitos sexuales en línea

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron la realización de la Operation Iron Pursuit, en la que fueron rescatados más de 200 menores y detenidos más de 350 presuntos depredadores sexuales.

Más sobre Noticias

Departamento de Justicia demanda a Denver por prohibición de armas de asalto vigente desde 1989
3 mins

Departamento de Justicia demanda a Denver por prohibición de armas de asalto vigente desde 1989

Estados Unidos
La gasolina cuesta un 50% más en Estados Unidos que antes de la guerra con Irán
5 mins

La gasolina cuesta un 50% más en Estados Unidos que antes de la guerra con Irán

Estados Unidos
Hombre acusado de intentar asesinar a Trump suma cuarto cargo por disparar contra agente del Servicio Secreto
2 mins

Hombre acusado de intentar asesinar a Trump suma cuarto cargo por disparar contra agente del Servicio Secreto

Estados Unidos
"La IA nos llevará a la extinción“: el perturbador motivo tras el ataque a la casa del CEO de OpenAI
2 mins

"La IA nos llevará a la extinción“: el perturbador motivo tras el ataque a la casa del CEO de OpenAI

Estados Unidos
Hegseth dice que Irán no tiene "delfines kamikaze", pero no aclara si EEUU dispone de ellos
1 mins

Hegseth dice que Irán no tiene "delfines kamikaze", pero no aclara si EEUU dispone de ellos

Estados Unidos
Economistas de la Casa Blanca dicen que los acuerdos de Trump con farmacéuticas podrían ahorrarle más de 500 millones de dólares
4 mins

Economistas de la Casa Blanca dicen que los acuerdos de Trump con farmacéuticas podrían ahorrarle más de 500 millones de dólares

Estados Unidos
Están impactados: sobrecargos de Spirit relatan incertidumbre tras cierre repentino de la aerolínea
2 mins

Están impactados: sobrecargos de Spirit relatan incertidumbre tras cierre repentino de la aerolínea

Estados Unidos
Meses después de ser detenidos por ICE, Mariachi Brothers suben al escenario con Kacey Musgraves
1 mins

Meses después de ser detenidos por ICE, Mariachi Brothers suben al escenario con Kacey Musgraves

Estados Unidos
Pronóstico del clima en Estados Unidos hoy martes 5 de mayo del 2026: lluvias, tormentas y calor en varias regiones
2 mins

Pronóstico del clima en Estados Unidos hoy martes 5 de mayo del 2026: lluvias, tormentas y calor en varias regiones

Estados Unidos
Detenido por intento de ataque contra Trump, en Cena con Corresponsales, sale de protocolo suicida en la prisión
2 mins

Detenido por intento de ataque contra Trump, en Cena con Corresponsales, sale de protocolo suicida en la prisión

Estados Unidos

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, se trata del operativo más grande del último año en casos de delitos violentos contra menores, superando otras acciones federales realizadas previamente. Las autoridades señalaron que las detenciones se llevaron a cabo en distintos puntos del país como parte de una estrategia coordinada para combatir redes de explotación infantil.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia indicó que los detenidos enfrentan cargos federales relacionados con abuso, explotación y otros delitos sexuales contra menores, mientras continúan las investigaciones para identificar a más posibles víctimas y responsables.

En un momento, más información...

Relacionados:
NoticiasFBIDetenciónDepartamento de Justicia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Socias por accidente
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Mujeres Asesinas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX