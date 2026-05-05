Cuba

Marco Rubio busca apoyo del papa León XIV para enviar más ayuda humanitaria a Cuba

Durante una conferencia en la Casa Blanca, el secretario de Estado aseguró que Washington ya ha intentado canalizar asistencia hacia la isla mediante la iglesia católica, incluida una partida de 6 millones de dólares enviada en febrero, pero acusó obstáculos por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel

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Por:N+ Univision
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Video Secretario de Estado, Marco Rubio, califica de "incompetente" al régimen de La Habana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que buscará reunirse con el papa León XIV para explorar el envío de más ayuda humanitaria a Cuba a través de la iglesia católica, aunque condicionó la operación a que el Gobierno cubano lo permita.

Durante una conferencia en la Casa Blanca este 5 de mayo de 2026, Rubio aseguró que Washington ya ha intentado c analizar asistencia hacia la isla mediante Caritas, incluida una partida de 6 millones de dólares enviada en febrero, pero acusó obstáculos por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

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