Cuba Marco Rubio busca apoyo del papa León XIV para enviar más ayuda humanitaria a Cuba Durante una conferencia en la Casa Blanca, el secretario de Estado aseguró que Washington ya ha intentado canalizar asistencia hacia la isla mediante la iglesia católica, incluida una partida de 6 millones de dólares enviada en febrero, pero acusó obstáculos por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que buscará reunirse con el papa León XIV para explorar el envío de más ayuda humanitaria a Cuba a través de la iglesia católica, aunque condicionó la operación a que el Gobierno cubano lo permita.

Durante una conferencia en la Casa Blanca este 5 de mayo de 2026, Rubio aseguró que Washington ya ha intentado c analizar asistencia hacia la isla mediante Caritas, incluida una partida de 6 millones de dólares enviada en febrero, pero acusó obstáculos por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

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"Estamos dispuestos a dar más ayuda humanitaria a Cuba (…) pero el régimen cubano tiene que permitirnos hacerlo", declaró el funcionario, quien iniciará este jueves una agenda en el Vaticano enfocada también en temas de libertad religiosa.

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Rubio descarta mensaje militar tras fotografía con mapa de Cuba

El secretario de Estado, nieto de cubanos y uno de los impulsores de una política más dura hacia La Habana, también minimizó la polémica por una fotografía suya frente a un mapa de Cuba durante una visita al Comando Sur de Estados Unidos en Miami.

Rubio negó que la imagen tomada junto al líder del Comando Sur representara una amenaza militar contra la isla y aseguró que el mapa simplemente estaba en la sala donde se realizó la fotografía.

" Cuba se encuentra dentro del Comando Sur. Ya saben, es la parte más cercana", afirmó Rubio al restar importancia a las interpretaciones sobre una posible ofensiva estadounidense.