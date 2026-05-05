Noticias La gasolina cuesta un 50% más en Estados Unidos que antes de la guerra con Irán El aumento se atribuye a la interrupción del flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde pasa cerca del 20% del crudo mundial

Video Guerra en Medio Oriente dispara el precio de la gasolina, el tomate y la canasta básica en EEUU

El precio de un galón de gasolina regular subió 31 centavos la semana pasada, disparándose a un promedio de 4,48 dólares por galón el martes, según la AAA; esto golpea los bolsillos de los conductores tras un aumento del 50% desde que comenzó la guerra con Irán.

La razón principal por la que los conductores pagan más en el surtidor se debe a la crisis energética mundial provocada por la guerra con Irán. El precio del petróleo crudo —que es el componente principal de la gasolina— ha estado subiendo durante la mayor parte de los últimos dos meses, ya que el estrecho de Ormuz —el angosto pasaje del golfo Pérsico por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo crudo mundial— ha quedado prácticamente cerrado, dejando a los buques petroleros varados allí e imposibilitados de entregar el crudo.

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Muchos conductores se mostraron esperanzados a mediados de abril, ante las señales de que el conflicto podría estar llegando a su fin; de hecho, los precios de la gasolina cayeron a diario durante casi dos semanas.

"Tras el anuncio del alto el fuego inicial, surgió cierto optimismo de que aquello podría ser realmente el principio del fin del conflicto", afirmó Rob Smith, director de venta minorista global de combustibles en S&P Global Energy. "En consecuencia, los precios del crudo bajaron; los precios al contado de la gasolina siguieron esa tendencia, y así sucesivamente... y los minoristas también redujeron sus precios".

Sin embargo, a medida que la guerra continuaba, los precios de la gasolina cambiaron de rumbo y comenzaron a subir de nuevo.

"Existe un déficit fundamental —o una dificultad intrínseca para satisfacer la demanda— a escala mundial que impulsará al alza los precios», señaló Smith. «Independientemente de lo que diga un gobierno o de lo que piense cualquier agente del mercado, existe una presión alcista real que se ejerce sobre los precios cada día que el estrecho de Ormuz permanece restringido. Y, a día de hoy, sigue estando severamente restringido".

Quién fija los precios de la gasolina

Los propietarios de las gasolineras son quienes fijan los precios en el surtidor; no obstante, son muchos los factores que influyen en la tarifa que deciden cobrar.

El componente principal en el costo de la gasolina es el precio del barril de petróleo crudo. En Estados Unidos, el precio del petróleo representó aproximadamente el 51% del costo de un galón de gasolina en 2025, según la Administración de Información Energética.

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Esto significa que, cuando suben los precios del petróleo crudo, los precios de la gasolina suelen seguir la misma tendencia. Una menor disponibilidad de petróleo en el mercado se traduce en precios más elevados tanto para el crudo como para la gasolina. Y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz desencadenó la mayor interrupción en el suministro en la historia de los mercados petroleros, según la Agencia Internacional de la Energía, impulsando los precios del petróleo hasta los 112 dólares por barril a principios de abril.

Bob Kleinberg, investigador principal adjunto en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, comparó el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos con el precio de un barril de WTI —el petróleo de referencia estadounidense— durante las últimas semanas, y señaló que las variaciones de sus precios coincidieron, por lo general.

"No hay mucho misterio aquí", afirmó Kleinberg. "No es exactamente proporcional, pero la forma de las curvas sigue el mismo patrón y, de hecho, con muy poco desfase".

Los impuestos federales y estatales representaron cerca del 17 % del precio del petróleo; los costos de refinación y los márgenes de beneficio contribuyeron con un 14 %, mientras que la distribución y la comercialización aportaron un 17 %, según informó la EIA. En algunos estados, como California, los impuestos más elevados y los mayores costos de refinación sitúan el precio de la gasolina muy por encima del promedio nacional.

Qué provocó el renovado repunte en los precios de la gasolina

Un acontecimiento que pudo haber alterado la trayectoria de los precios de la gasolina ocurrió en abril, cuando Estados Unidos bloqueó los puertos iraníes para impedir que el país exportara petróleo.

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" Irán había estado enviando una cantidad inusualmente elevada de petróleo a los mercados globales, lo cual contribuía a moderar los precios", explicó Jim Krane, investigador en temas energéticos del Instituto Baker de la Universidad Rice. "La administración Trump decidió castigar a Irán e intentar ejercer una mayor presión sobre el país bloqueando sus exportaciones; por supuesto, esto ejerce presión sobre Irán, pero también presiona al alza los precios mundiales del petróleo. Probablemente, ese fue un factor determinante".

La cantidad que las refinerías y los operadores comerciales están dispuestos a pagar por el petróleo fluctúa drásticamente cada vez que surgen noticias sobre ataques a buques en el golfo Pérsico o sobre el estancamiento de las conversaciones diplomáticas. "El mercado petrolero es sumamente sensible a todo aquello que emana de la Casa Blanca", señaló Kleinberg.

A principios de marzo —en los albores del conflicto con Irán—, el precio de la gasolina experimentó un salto de 48 centavos en el transcurso de una semana. Según la AAA, el mayor repunte semanal se registró en marzo de 2022, cuando el precio se disparó 60 centavos en una semana tras la invasión rusa de Ucrania. Sin soluciones rápidas

Nadie puede predecir hasta qué nivel se dispararán los precios de la gasolina. Un galón de gasolina regular en Estados Unidos cuesta ahora más de lo que costaba a principios de mayo de 2022 y, en aquel entonces, el precio continuó subiendo hasta el Día de los Caídos (Memorial Day), según informó la AAA.

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Cuanto más tiempo se vea restringido el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, más altos serán los precios y más tiempo tomará volver a la normalidad, señaló Smith.

"Incluso si hubiera una resolución verdadera y duradera del conflicto —si ambas partes acordaran actuar de buena fe y se comprometieran realmente a mantener abierto el estrecho de Ormuz—, aun así pasarían meses antes de volver a la situación previa a la guerra, si no es que más tiempo», afirmó Smith. "Dentro de la industria, seguirá existiendo una prima de riesgo asociada al tránsito por esa región".

No es que haya sido nunca un trayecto perfectamente seguro, pero los últimos meses han demostrado que será difícil convencer a los expedidores y a las compañías de seguros de que el nivel de riesgo será similar al que existía en febrero. Pasará mucho tiempo antes de que se pueda convencer a alguien de ello.