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Trump amenaza con enviar agentes de ICE a los aeropuertos

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos continúa generando afectaciones graves para miles de viajeros en aeropuertos; se han reportado filas que superan las tres horas, retrasos y pérdida de vuelos.

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Por:N+ Univision
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Video Caos en aeropuertos: Escasez de mecánicos podría afectar más la operación de vuelos en el país

El cierre parcial del gobierno (Shutdown) de Estados Unidos continúa generando afectaciones graves para miles de viajeros en los principales aeropuertos del país este sábado.

La falta de acuerdo presupuestario ha dejado sin fondos al Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés), lo que ha obligado a miles de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte ( TSA) a trabajar sin recibir salario.

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Aeropuertos de EEUU en crisis

La situación ha provocado un impacto directo en las operaciones aeroportuarias, y ante la falta de pago, numerosos empleados han renunciado o tomado licencias no programadas, reduciendo el personal disponible para labores de seguridad.

Como consecuencia, este 21 de marzo de 2026 se han reportado filas que superan las tres horas en diversos aeropuertos, así como retrasos y pérdida de vuelos.

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Estados Unidos

Autoridades reconocen afectaciones

En medio del caos, el DHS informó este día a través de sus redes sociales que las filas continúan aumentando, señalando que la población estadounidense está enfrentando las consecuencias del cierre.

Por su parte, la TSA indicó que la situación está afectando directamente a los viajeros, quienes enfrentan largas esperas, complicaciones para abordar sus vuelos y cancelaciones.

Asimismo, se reporta que algunos trabajadores del DHS, incluidos oficiales de seguridad, han tenido que recurrir a bancos de alimentos ante la falta de pago, lo que refleja el alcance de la crisis en el sector.

Trump lanza advertencia

En el contexto del cierre parcial, el presidente Donald Trump emitió este sábado un mensaje en el que urgió a la aprobación inmediata de un acuerdo presupuestario para reactivar las operaciones del DHS y atender la situación en los aeropuertos.

El mandatario advirtió que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, ordenaría el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos del país para aplicar medidas de seguridad adicionales.

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En su mensaje, también afirmó que se contemplarían acciones más estrictas en materia migratoria dentro de las terminales aéreas.

Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos, donde implementarán medidas de seguridad sin precedentes, incluyendo el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales… Espero con ansias ver a ICE en acción en nuestros aeropuertos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Impacto inmediato en viajeros

Mientras continúa el estancamiento político, los efectos se mantienen visibles en terminales aéreas con alta afluencia. Pasajeros enfrentan demoras, cancelaciones y pérdida de conexiones, en un entorno de incertidumbre sobre la duración de la crisis.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado una fecha para la normalización de operaciones en los aeropuertos de Estados Unidos.

JICM

Video "Que tengan compasión": Largas filas en TSA provocan demoras en el aeropuerto de Filadelfia
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