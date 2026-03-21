California Calor extremo pega en llanuras centrales y el sur de Estados Unidos Calor récord en marzo golpea a casi 20 estados de EEUU, con picos de hasta 112 °F y alertas por riesgo extremo, en un fenómeno que científicos vinculan directamente al cambio climático.

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Una onda de calor afecta a casi 20 estados de Estados Unidos, con temperaturas más intensas en las llanuras centrales y el sur para la tarde de este sábado 21 de marzo, de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Tan solo en zonas de California y Arizona, el calor fue tan intenso que autoridades tuvieron que emitir avisos a la ciudadanía para que tomaran sus previsiones. El calor se extendió hasta Nebraska.

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Se pronosticaban temperaturas de 100 grados Fahrenheit o más en el suroeste, cerrando una semana de calor récord. Expertos señalan que abril, mayo y junio probablemente serán más calurosos de lo normal en casi todas partes de Estados Unidos.

Decenas de millones de personas están lidiando con la situación, ajustando el aire acondicionado o buscando una piscina para refrescarse.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió ayer viernes alertas por calor extremo para gran parte del suroeste, desde Los Ángeles y la costa sur de California hasta la capital del juego en el desierto, Las Vegas. Se emitieron advertencias para no dejar a niños o mascotas en los carros.

En su aviso de las 14:30 horas de este 21 de marzo, tiempo central, el NWS señaló que el núcleo más cálido se concentra en Texas, Luisiana, Arkansas, con temperaturas muy altas que rondan entre 90 y 100 °F.

Mientras que en las llanuras centrales, Oklahoma y Kansas se indicó calor fuerte en el rango de 90 a 96 °F.

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El desierto de Yuma, una comunidad desértica en el suroeste de Arizona, se encaminaba a los 105°F, un día después de alcanzar los 112°F, un récord de la temperatura más alta en marzo en Estados Unidos.

Los focos de calor están en inmediaciones de la ciudad de Yuma y el lago Martínez, en Arizona, y de Winterhaven y Ogilby, en California.

El calor de marzo habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático causado por el ser humano, según un informe del viernes de World Weather Attribution, un grupo internacional de científicos que estudia las causas de los fenómenos meteorológicos extremos.

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¿Cuáles son los estados más calurosos?

1. Texas. El más extremo y extendido de 95–99 °F generalizado, con puntos cercanos a 100 °F.

2. Oklahoma. Muy intenso y amplio de 90–96 °F en casi todo el estado.

3. Kansas. Similar a Oklahoma, con núcleo de 90–96 °F en el centro y sur.

4. Nuevo México. En zonas amplias en 90–95 °F, especialmente al sur.

5. Arizona. Picos muy altos, de 100–104 °F.

6. Arkansas. Calor fuerte y extendido de 85–92 °F.

7. Luisiana. Muy cálido, de 85–90 °F.

8. Missouri. Zona sur cercana a 88–91 °F.

9. Colorado. Calor notable en el sur de 85–90 °F.

"Conocemos nuestros límites"

Win Marsh y su esposo Stephen decidieron regresar a Utah tras una excursión de dos semanas y 273 kilómetros en Arizona comenzando en la frontera con México.

Su objetivo era completar más de 1.287 kilómetros en el Arizona Trail.

"Conocemos nuestros límites", afirmó Marsh, de 63 años, el sábado.

"No podemos caminar cuando nuestros cuerpos no pueden enfriarse. No hay sombra allá afuera, y las fuentes de agua se están secando", señaló.

"Les prometimos a nuestros hijos que no haríamos cosas arriesgadas. No vinimos para terminar en un operativo de búsqueda y rescate", añadió.

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Otros estados con temperaturas altas, de 80 a 88 °F

-Mississippi

-Alabama

-Georgia

-Florida

-Carolina del Sur

-Carolina del Norte

-Tennessee

-Kentucky

-Virginia

-California

En el Medio Oeste, se pronosticaban temperaturas superiores a 90 °F en todo Nebraska, seguidas de una fuerte caída a los 50 y 60°F el domingo. Se emitió una advertencia de bandera roja, lo que significa un mayor riesgo de incendios forestales.