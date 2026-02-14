Noticias

Multitud ataca a agentes de ICE durante operativo en Minnesota

En medio del caos, un vehículo oficial de elementos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del ICE, fue rodeado y sus neumáticos fueron cortados, lo que obligó a los oficiales a defenderse mientras se aseguraba el retiro de la unidad

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que agentes federales fueron atacados por una multitud durante un operativo en Minnesota, una de las regiones donde se ha intensificado la tensión por las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

De acuerdo con ICE, el incidente ocurrió cuando elementos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) realizaban labores relacionadas con un presunto fraude que habría costado miles de millones de dólares a contribuyentes del estado al norte de Estados Unidos.

Así ocurrió el ataque contra agentes de ICE

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), ICE detalló que los agentes especiales se encontraban recabando información cuando fueron rodeados por un grupo de personas que calificó como “agitadores hostiles”.

“Agentes especiales de HSI de ICE estaban recopilando información sobre el fraude que ha costado miles de millones a los contribuyentes de Minnesota. Entonces, fueron atacados”, afirmó la dependencia. Según el reporte, la multitud cercó a los oficiales, lo que obligó a la intervención de la policía de Minnesota para intentar dispersar la concentración, sin embargo, la situación escaló rápidamente.

“Agitadores hostiles rodearon a nuestros agentes, lo que obligó a la policía local a intervenir para dispersar a la multitud. Entonces, la multitud se volvió violenta y nos atacó a nosotros y a la policía local”, afirmó ICE.

La agencia señaló que los manifestantes se tornaron violentos y comenzaron a agredir tanto a los agentes federales como a los policías locales. “Los agitadores rodearon un vehículo de HSI y cortaron sus neumáticos, obligando a ICE y a la policía local a luchar y defenderse hasta que el vehículo pudo ser remolcado”, detalló.

En medio del caos, un vehículo oficial de HSI fue rodeado y sus neumáticos fueron cortados, lo que obligó a los oficiales a defenderse mientras se aseguraba el retiro de la unidad. “El vehículo tuvo que ser remolcado de manera segura mientras nuestros agentes y la policía local enfrentaban la agresión”, indicó la dependencia en su comunicado.

ICE lanza advertencias tras ataque a agentes

ICE informó que, pese a la violencia del ataque, ningún agente resultó herido. No obstante, la agencia advirtió que cualquier persona que ataque u obstaculice a las autoridades federales enfrentará consecuencias legales.

“Afortunadamente, ningún agente resultó herido. Cualquiera que ataque u obstaculice la aplicación de la ley se enfrentará a todo el peso de la ley”, confirmó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El incidente se suma a una serie de episodios de alta tensión en Minnesota, donde operativos migratorios recientes han provocado protestas y enfrentamientos entre comunidades locales y autoridades federales, reflejando el clima polarizado en torno a la política migratoria en Estados Unidos.

Noticias

