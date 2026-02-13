ÚLTIMA HORA
Noticias

Don Lemon se declara no culpable de los cargos en su contra relacionados con protesta en Minnesota

El expresentador de CNN se declaró inocente este viernes 13 de febrero de 2026 de los cargos federales por presunta violación de derechos civiles, relacionados con una protesta en una iglesia de Minnesota

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Quedan en libertad los periodistas Don Lemon y Georgia Fort

El expresentador de CNN, Don Lemon, se declaró inocente este viernes 13 de febrero de 2026 de los cargos federales por presunta violación de derechos civiles, relacionados con una protesta en una iglesia de Minnesota donde un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también ejerce como pastor.

Más sobre Noticias

La NASA te ayuda con el regalo para San Valentín 2026: Detalle fuera de este mundo para el 14 de febrero
2 mins

La NASA te ayuda con el regalo para San Valentín 2026: Detalle fuera de este mundo para el 14 de febrero

Estados Unidos
Condenan a cadena perpetua sin libertad condicional a adolescente por asesinatos en Carolina del Norte
2 mins

Condenan a cadena perpetua sin libertad condicional a adolescente por asesinatos en Carolina del Norte

Estados Unidos
Trump visitará Venezuela y responde sobre posibles ataques terrestres a México
2 mins

Trump visitará Venezuela y responde sobre posibles ataques terrestres a México

Estados Unidos
Sentencian a Au pair por doble asesinato: ¿Cuántos años pasará en prisión por el caso Brendan Banfield?
2 mins

Sentencian a Au pair por doble asesinato: ¿Cuántos años pasará en prisión por el caso Brendan Banfield?

Estados Unidos
Detienen a inmigrante mexicano que intentó evadir arresto de DHS con pasaporte falso, en Oregon
1 mins

Detienen a inmigrante mexicano que intentó evadir arresto de DHS con pasaporte falso, en Oregon

Estados Unidos
Crece Tensión con Medio Oriente: Trump informa de envío de otro portaaviones
1 mins

Crece Tensión con Medio Oriente: Trump informa de envío de otro portaaviones

Estados Unidos
Departamento de Justicia de EEUU demanda a Universidad de Harvard por ocultar documentos sobre raza en admisiones
2 mins

Departamento de Justicia de EEUU demanda a Universidad de Harvard por ocultar documentos sobre raza en admisiones

Estados Unidos
Migrante mexicano huyó de cártel y se refugió en California: ¿Por qué debía más de 20 mil dólares?
2 mins

Migrante mexicano huyó de cártel y se refugió en California: ¿Por qué debía más de 20 mil dólares?

Estados Unidos
¿Qué pasó con el lanzamiento de SpaceX? Así puedes ver en vivo la llegada de 4 astronautas a la EEI
2 mins

¿Qué pasó con el lanzamiento de SpaceX? Así puedes ver en vivo la llegada de 4 astronautas a la EEI

Estados Unidos
¿Cuándo es el próximo eclipse solar anular? Este día de febrero 2026 se espera un anillo de fuego
2 mins

¿Cuándo es el próximo eclipse solar anular? Este día de febrero 2026 se espera un anillo de fuego

Estados Unidos

Información en desarrollo...

Relacionados:
NoticiasCentros de detención de ICEProtestas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX