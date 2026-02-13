Don Lemon se declara no culpable de los cargos en su contra relacionados con protesta en Minnesota

El expresentador de CNN, Don Lemon, se declaró inocente este viernes 13 de febrero de 2026 de los cargos federales por presunta violación de derechos civiles, relacionados con una protesta en una iglesia de Minnesota donde un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también ejerce como pastor.