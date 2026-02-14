Noticias Caso Nancy Guthrie expone desigualdad: búsqueda masiva frente a madres secuestradas olvidadas Casos como el de Tonya Miller frente al de Nancy Guthrie, exponen la asimetría en el seguimiento por parte de las autoridades

El polémico caso de Nancy Guthrie, madre de la famosa conductora del programa “Today”, Savannah Guthrie, ha ocasionado descontento por parte de las personas con madres desaparecidas, al no darle la misma importancia que a ellos.

Mientras que cientos de agentes federales y locales han estado en búsqueda de pistas tras las semanas de la desaparición de Guthrie, los otros casos buscan con sus propios medios.

A continuación te contamos el caso de Tonya Miller y qué ventajas ha tenido la madre de la conductora, aunque hasta el día de hoy no han dado con ella.

Cientos de agentes están en el caso

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, varios cientos de detectives y agentes están en el caso; sin embargo, el portavoz del FBI, Connor Hagan, se negó a revelar el número de los mismos, al igual que la manera en la que priorizan los casos.

Por otra parte, lo que sí afirmó fue que hay un puesto de mando que trabaja las 24 horas y se encarga de analizar todas las pistas recibidas y que técnicos y analistas de inteligencia están trabajando en el caso.

Los casos de alto perfil pueden ser un problema más grande

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, la atención que se le da a este tipo de casos por lo general complica las operaciones de búsqueda, pero al ser la madre de una famosa conductora de un show, esto ha ayudado a que hasta el FBI pusiera una recompensa de 100.000 dólares por encontrarla y apoyo del gobierno federal.

La realidad para los hijos de otras madres secuestradas es otra, tal es el caso de Tonya Miller de Misuri, en donde, sin ayuda, ha dedicado todo su tiempo y dinero para dar con el paradero de su progenitora en una ciudad de más de 7000 habitantes.

En este caso en particular, ni siquiera el Departamento de Policía de Sullivan le ha respondido una solicitud y platica que la policía local, al reportar la desaparición de su madre, tuvo que rogarles para que siguieran las pistas. También que por su propia cuenta organizó grupos de búsqueda, imprimió volantes y trató de organizar una colecta para juntar una recompensa por su progenitora.

Asimismo, ha recurrido al gobierno federal al escribirles cartas, hasta el gobierno del presidente Donald Trump, sin respuesta alguna.

“Me siento tan impotente, porque ya no sé qué hacer”, finalizó Miller.