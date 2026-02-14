Noticias

Cierre parcial del gobierno obliga a agentes de la TSA a laborar sin sueldo en aeropuertos

Aunque la situación actual podría desarrollarse de forma distinta, expertos advierten que el impacto podría sentirse con el paso de las semanas

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) entró en vigor la madrugada del sábado 14 de febrero de 2026, afectando directamente a la agencia encargada de revisar a pasajeros y equipaje en aeropuertos del país.

Según información de la agencia de noticias The Associated Press (AP), los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), deberán seguir trabajando sin recibir salario mientras continúan las negociaciones en el Congreso para financiar al Departamento de Seguridad Nacional.

Cierre del DHS impacta la seguridad aérea en EEUU

Este escenario revive recuerdos del cierre gubernamental de 43 días que provocó cancelaciones masivas y largas filas en aeropuertos. Aunque la situación actual podría desarrollarse de forma distinta, expertos advierten que el impacto podría sentirse con el paso de las semanas.

¿Qué es diferente en este cierre?

A diferencia de otros bloqueos, el resto del gobierno federal tiene fondos hasta el 30 de septiembre del presente año. Esto significa que los controladores aéreos seguirán cobrando normalmente, reduciendo el riesgo de cancelaciones generalizadas.

Sin embargo, cerca del 95% del personal de la TSA es considerado esencial, por lo que debe continuar trabajando sin sueldo. Legisladores demócratas han condicionado el financiamiento del DHS a nuevas restricciones en la política migratoria federal, lo que complica un acuerdo rápido.

En cierres anteriores, los problemas en el transporte aéreo no fueron inmediatos, pero surgieron con el tiempo. Según AP, expertos creen que esta vez las tensiones podrían aparecer más rápido, ya que los trabajadores aún recuerdan la crisis reciente.

Impacto para viajeros:

¿se prolongará el cierre?

Es difícil predeci r dónde surgirán los mayores retrasos, pero incluso pocas ausencias de agentes pueden generar largas filas, especialmente en aeropuertos pequeños. Las aerolíneas también podrían retrasar salidas para esperar a pasajeros que siguen en controles de seguridad.

Asociaciones del turismo y aerolíneas advierten que, si el cierre se prolonga, aumentará el riesgo de demoras, vuelos perdidos y tiempos de espera más largos, justo antes de la temporada de vacaciones de primavera.

Así puedes prepararte para viajar

Expertos recomiendan llegar al aeropuerto con más anticipación de lo habitual, revisar con tiempo los tiempos de espera en línea y empacar correctamente para evitar revisiones adicionales.

También piden paciencia y empatía hacia los agentes de seguridad, quienes continúan trabajando sin sueldo en medio de la incertidumbre en Estados Unidos.

