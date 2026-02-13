Noticias Grupos de defensores de los inmigrantes convocan a no comprar durante tres días en protesta por los operativos de agentes federales La iniciativa surge tras los incidentes violentos registrados en semanas recientes y busca golpear el bolsillo del comercio nacional para forzar un cambio en las políticas de detención.



Una coalición nacional de activistas proinmigrantes ha anunciado una huelga de consumo de 72 horas para denunciar lo que califican como una "cacería" de familias trabajadoras por parte de agentes federales.

La iniciativa surge tras los incidentes violentos registrados en semanas recientes y busca golpear el bolsillo del comercio nacional para forzar un cambio en las políticas de detención.

Los organizadores instan a las familias a prepararse con suministros básicos para evitar gastos durante el periodo de protesta, buscando visibilizar la importancia de la fuerza laboral y consumidora inmigrante en la economía estadounidense.

¿Cuándo será el 'apagón' comercial?

Los activistas convocaron a no comprar productos durante tres días, desde el 1 y hasta el 3 de mayo de 2026.

Piden que limiten a agentes de ICE el uso de gases lacrimógenos

Varios residentes de un complejo de viviendas asequibles en Portland, Oregón, han comprado máscaras de gas para usar en sus hogares y protegerse del gas lacrimógeno disparado por agentes federales frente al edificio de inmigración, al otro lado de la calle.

Otros han cerrado las ventanas con cinta adhesiva o metido toallas húmedas debajo de las puertas, mientras que los niños han buscado seguridad durmiendo en armarios.

