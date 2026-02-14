Noticias

La OTAN descarta reemplazar el paraguas nuclear de EEUU

Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, afirmó que ningún país europeo está presionando para sustituir el paraguas nuclear de Estados Unidos, luego de que Alemania informara que mantiene conversaciones con Francia sobre la disuasión nuclear

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Alertan sobre un nuevo desorden mundial y cambios globales en 2026

Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), afirmó el sábado 14 de febrero que ningún país europeo está presionando para sustituir el paraguas nuclear de Estados Unidos. Sus declaraciones se produjeron luego de que Alemania informara que mantiene conversaciones con Francia sobre la disuasión nuclear.

Europa confía en disuasión estadounidense

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de la Agence France-Presse (AFP), durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rutte señaló que los debates europeos para fortalecer colectivamente la disuasión nuclear son positivos, siempre que no se planteen como sustitución de la protección estadounidense.

Más sobre Noticias

¿Epstein fue asesinado?: el misterioso hombre de naranja y el médico que dice que fue estrangulado
2 mins

¿Epstein fue asesinado?: el misterioso hombre de naranja y el médico que dice que fue estrangulado

Estados Unidos
Caso Nancy Guthrie expone desigualdad: búsqueda masiva frente a madres secuestradas olvidadas
2 mins

Caso Nancy Guthrie expone desigualdad: búsqueda masiva frente a madres secuestradas olvidadas

Estados Unidos
Cierre parcial del gobierno obliga a agentes de la TSA a laborar sin sueldo en aeropuertos
2 mins

Cierre parcial del gobierno obliga a agentes de la TSA a laborar sin sueldo en aeropuertos

Estados Unidos
Nuevo cierre parcial de gobierno: DHS se queda sin fondos; ¿ICE seguirá operando?
2 mins

Nuevo cierre parcial de gobierno: DHS se queda sin fondos; ¿ICE seguirá operando?

Estados Unidos
Enfrentamiento durante una protesta estudiantil en el centro de Los Ángeles deja un agente federal herido
1 mins

Enfrentamiento durante una protesta estudiantil en el centro de Los Ángeles deja un agente federal herido

Estados Unidos
Juez da dos semanas al gobierno federal para traer de vuelta a Any Lucía, estudiante deportada por error a Honduras
2 mins

Juez da dos semanas al gobierno federal para traer de vuelta a Any Lucía, estudiante deportada por error a Honduras

Estados Unidos
Grupos de defensores de los inmigrantes convocan a no comprar durante tres días en protesta por los operativos de agentes federales
1 mins

Grupos de defensores de los inmigrantes convocan a no comprar durante tres días en protesta por los operativos de agentes federales

Estados Unidos
Trump advierte que se pedirá identificación de los votantes para las elecciones de mitad de período: "lo apruebe o no el Congreso"
2 mins

Trump advierte que se pedirá identificación de los votantes para las elecciones de mitad de período: "lo apruebe o no el Congreso"

Estados Unidos
Don Lemon se declara no culpable de los cargos en su contra relacionados con protesta en Minnesota
2 mins
ÚLTIMA HORA

Don Lemon se declara no culpable de los cargos en su contra relacionados con protesta en Minnesota

Estados Unidos
La NASA te ayuda con el regalo para San Valentín 2026: Detalle fuera de este mundo para el 14 de febrero
2 mins

La NASA te ayuda con el regalo para San Valentín 2026: Detalle fuera de este mundo para el 14 de febrero

Estados Unidos

El secretario general subrayó que el paraguas nuclear de Estados Unidos sigue siendo el principal garante de seguridad para Europa. “Todo el mundo reconoce que ese es el garante definitivo, y todos estos otros debates son complementarios”, destacó.

En ese contexto, el canciller alemán Friedrich Merz confirmó que sostuvo conversaciones confidenciales con el presidente francés sobre la disuasión nuclear europea. Paralelamente, el primer ministro británico Keir Starmer afirmó que su país refuerza la cooperación nuclear con Francia.

Inquietud por Rusia y el papel de Washington

El debate sobre el fortalecimiento de los arsenales nucleares en Europa se desarrolla en un escenario de creciente preocupación por la amenaza de Rusia. Además, algunos gobiernos europeos cuestionan la fiabilidad del presidente estadounidense Donald Trump respecto al cumplimiento de sus compromisos de defensa.

De acuerdo con AFP, funcionarios de Estados Unidos han señalado a sus aliados europeos que deben asumir mayor responsabilidad en su defensa convencional. Sin embargo, reiteraron que Washington continuará proporcionando cobertura nuclear, reafirmando el papel central del paraguas estadounidense dentro de l a estrategia de seguridad del bloque.

PUBLICIDAD

JICM

Video Incertidumbre, preocupación y enojo: Así son las emociones en Groenlandia por amenazas de Donald Trump
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosOTAN

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX