Noticias La OTAN descarta reemplazar el paraguas nuclear de EEUU Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, afirmó que ningún país europeo está presionando para sustituir el paraguas nuclear de Estados Unidos, luego de que Alemania informara que mantiene conversaciones con Francia sobre la disuasión nuclear



Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), afirmó el sábado 14 de febrero que ningún país europeo está presionando para sustituir el paraguas nuclear de Estados Unidos. Sus declaraciones se produjeron luego de que Alemania informara que mantiene conversaciones con Francia sobre la disuasión nuclear.

Europa confía en disuasión estadounidense

De acuerdo con información de la Agence France-Presse (AFP), durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rutte señaló que los debates europeos para fortalecer colectivamente la disuasión nuclear son positivos, siempre que no se planteen como sustitución de la protección estadounidense.

El secretario general subrayó que el paraguas nuclear de Estados Unidos sigue siendo el principal garante de seguridad para Europa. “Todo el mundo reconoce que ese es el garante definitivo, y todos estos otros debates son complementarios”, destacó.

En ese contexto, el canciller alemán Friedrich Merz confirmó que sostuvo conversaciones confidenciales con el presidente francés sobre la disuasión nuclear europea. Paralelamente, el primer ministro británico Keir Starmer afirmó que su país refuerza la cooperación nuclear con Francia.

Inquietud por Rusia y el papel de Washington

El debate sobre el fortalecimiento de los arsenales nucleares en Europa se desarrolla en un escenario de creciente preocupación por la amenaza de Rusia. Además, algunos gobiernos europeos cuestionan la fiabilidad del presidente estadounidense Donald Trump respecto al cumplimiento de sus compromisos de defensa.

De acuerdo con AFP, funcionarios de Estados Unidos han señalado a sus aliados europeos que deben asumir mayor responsabilidad en su defensa convencional. Sin embargo, reiteraron que Washington continuará proporcionando cobertura nuclear, reafirmando el papel central del paraguas estadounidense dentro de l a estrategia de seguridad del bloque.

