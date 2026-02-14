Noticias

Sarampión avanza en EEUU: Estos son los estados afectados por 910 casos confirmados

Durante las últimas semanas, diversas autoridades sanitarias internacionales, entre ellas la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, han reportado un aumento significativo de casos de sarampión a nivel global

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿La vitamina A sirve como tratamiento para el sarampión como asegura Kennedy? Un experto aclara dudas

Durante las últimas semanas, diversas autoridades sanitarias internacionales, entre ellas la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han reportado un aumento significativo de casos de sarampión a nivel global.

Este repunte ha encendido alertas en varios países ante la reaparición de brotes activos de esta enfermedad altamente contagiosa.

PUBLICIDAD

Aumentan casos de sarampión a nivel global en 2026

De acuerdo con el más reciente informe regional, México encabeza la lista de naciones con más contagios, al registrar más de 9,478 casos confirmados hasta principios de febrero de 2026.

Más sobre Noticias

¿Epstein fue asesinado?: el misterioso hombre de naranja y el médico que dice que fue estrangulado
2 mins

¿Epstein fue asesinado?: el misterioso hombre de naranja y el médico que dice que fue estrangulado

Estados Unidos
Caso Nancy Guthrie expone desigualdad: búsqueda masiva frente a madres secuestradas olvidadas
2 mins

Caso Nancy Guthrie expone desigualdad: búsqueda masiva frente a madres secuestradas olvidadas

Estados Unidos
Cierre parcial del gobierno obliga a agentes de la TSA a laborar sin sueldo en aeropuertos
2 mins

Cierre parcial del gobierno obliga a agentes de la TSA a laborar sin sueldo en aeropuertos

Estados Unidos
Nuevo cierre parcial de gobierno: DHS se queda sin fondos; ¿ICE seguirá operando?
2 mins

Nuevo cierre parcial de gobierno: DHS se queda sin fondos; ¿ICE seguirá operando?

Estados Unidos
Enfrentamiento durante una protesta estudiantil en el centro de Los Ángeles deja un agente federal herido
1 mins

Enfrentamiento durante una protesta estudiantil en el centro de Los Ángeles deja un agente federal herido

Estados Unidos
Juez da dos semanas al gobierno federal para traer de vuelta a Any Lucía, estudiante deportada por error a Honduras
2 mins

Juez da dos semanas al gobierno federal para traer de vuelta a Any Lucía, estudiante deportada por error a Honduras

Estados Unidos
Grupos de defensores de los inmigrantes convocan a no comprar durante tres días en protesta por los operativos de agentes federales
1 mins

Grupos de defensores de los inmigrantes convocan a no comprar durante tres días en protesta por los operativos de agentes federales

Estados Unidos
Trump advierte que se pedirá identificación de los votantes para las elecciones de mitad de período: "lo apruebe o no el Congreso"
2 mins

Trump advierte que se pedirá identificación de los votantes para las elecciones de mitad de período: "lo apruebe o no el Congreso"

Estados Unidos
Don Lemon se declara no culpable de los cargos en su contra relacionados con protesta en Minnesota
2 mins
ÚLTIMA HORA

Don Lemon se declara no culpable de los cargos en su contra relacionados con protesta en Minnesota

Estados Unidos
La NASA te ayuda con el regalo para San Valentín 2026: Detalle fuera de este mundo para el 14 de febrero
2 mins

La NASA te ayuda con el regalo para San Valentín 2026: Detalle fuera de este mundo para el 14 de febrero

Estados Unidos

En segundo lugar se ubican los Estados Unidos, con cerca de mil casos confirmados. Por ello, en N+ Univision te contamos cuáles son los estados con más contagios en territorio estadounidense.

Estados con casos confirmados en EEUU

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hasta el 12 de febrero de 2026 se han notificado 910 casos confirmados de sarampión en los Estados Unidos. De estos, 904 casos fueron reportados por 24 jurisdicciones.

Las autoridades sanitarias detallan que los contagios se concentran en:

  • Arizona
  • California
  • Colorado
  • Carolina del Norte
  • Carolina del Sur
  • Dakota del Norte
  • Dakota del Sur
  • Florida
  • Georgia
  • Idaho
  • Kentucky
  • Nueva York
  • Maine
  • Minnesota
  • Nebraska
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregón
  • Pensilvania
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington
  • Wisconsin

Además, se han identificado al menos s eis casos de sarampión en visitantes extranjeros, aunque no se han confirmado sus nacionalidades.

PUBLICIDAD

Menores de 5 años en EEUU encabezan brote de sarampión

Los CDC también informaron sobre cinco brotes nuevos en 2026. El 90 % de los casos confirmados (822 de 910) está asociado a otros brotes: 62 relacionados con eventos surgidos en 2026 y 760 vinculados a brotes iniciados en 2025. Durante todo 2025 se registraron 2,280 casos confirmados de sarampión en el país.

En cuanto a la distribución por edades, 227 casos corresponden a menores de cinco años; 527 a personas de entre cinco y 19 años; 136 a adultos de 20 años o más; y 20 permanecen con edad desconocida. Hasta el momento, solo 30 pacientes han requerido hospitalización y no se han reportado fallecimientos.

Las autoridades sanitarias continuarán actualizando las cifras en los próximos días y recomiendan reforzar la vacunación y las medidas preventivas para evitar complicaciones ante el brote de sarampión en Estados Unidos durante 2026.

JICM

Video Inmigrante en centro de ICE en Texas denuncia falta de protocolos ante brote de sarampión
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosSarampióncdc

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX