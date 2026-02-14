Noticias Sarampión avanza en EEUU: Estos son los estados afectados por 910 casos confirmados Durante las últimas semanas, diversas autoridades sanitarias internacionales, entre ellas la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, han reportado un aumento significativo de casos de sarampión a nivel global

Video ¿La vitamina A sirve como tratamiento para el sarampión como asegura Kennedy? Un experto aclara dudas

Durante las últimas semanas, diversas autoridades sanitarias internacionales, entre ellas la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han reportado un aumento significativo de casos de sarampión a nivel global.

Este repunte ha encendido alertas en varios países ante la reaparición de brotes activos de esta enfermedad altamente contagiosa.

PUBLICIDAD

Aumentan casos de sarampión a nivel global en 2026

De acuerdo con el más reciente informe regional, México encabeza la lista de naciones con más contagios, al registrar más de 9,478 casos confirmados hasta principios de febrero de 2026.

En segundo lugar se ubican los Estados Unidos, con cerca de mil casos confirmados. Por ello, en N+ Univision te contamos cuáles son los estados con más contagios en territorio estadounidense.

Estados con casos confirmados en EEUU

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hasta el 12 de febrero de 2026 se han notificado 910 casos confirmados de sarampión en los Estados Unidos. De estos, 904 casos fueron reportados por 24 jurisdicciones.

Las autoridades sanitarias detallan que los contagios se concentran en:

Arizona

California

Colorado

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Florida

Georgia

Idaho

Kentucky

Nueva York

Maine

Minnesota

Nebraska

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pensilvania

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Wisconsin

Además, se han identificado al menos s eis casos de sarampión en visitantes extranjeros, aunque no se han confirmado sus nacionalidades.

PUBLICIDAD

Menores de 5 años en EEUU encabezan brote de sarampión

Los CDC también informaron sobre cinco brotes nuevos en 2026. El 90 % de los casos confirmados (822 de 910) está asociado a otros brotes: 62 relacionados con eventos surgidos en 2026 y 760 vinculados a brotes iniciados en 2025. Durante todo 2025 se registraron 2,280 casos confirmados de sarampión en el país.

En cuanto a la distribución por edades, 227 casos corresponden a menores de cinco años; 527 a personas de entre cinco y 19 años; 136 a adultos de 20 años o más; y 20 permanecen con edad desconocida. Hasta el momento, solo 30 pacientes han requerido hospitalización y no se han reportado fallecimientos.

Las autoridades sanitarias continuarán actualizando las cifras en los próximos días y recomiendan reforzar la vacunación y las medidas preventivas para evitar complicaciones ante el brote de sarampión en Estados Unidos durante 2026.

JICM