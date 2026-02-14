Noticias Nuevo cierre parcial de gobierno: DHS se queda sin fondos; ¿ICE seguirá operando? El primer minuto de este 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional entró en un cierre parcial de gobierno tras el bloqueo del financiamiento en el Senado.

Video Cierre de gobierno federal: ¿quiénes son los principales afectados? Te contamos

A partir del primer minuto de hoy 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entró en un nuevo cierre de gobierno, aunque cabe aclarar que es un cierre parcial, esto luego de que el Senado no aprobara el financiamiento antes de la fecha límite, fijada hace casi dos semanas, cuando se aprobaron fondos para el resto de las agencias y departamentos del gobierno federal.

¿La disputa? Los demócratas exigen límites a los operativos migratorios y mayores controles a los agentes federales. Sin embargo, las negociaciones continúan en privado.

Trabajadores de agencias esenciales continuarán trabajando sin sueldo, y el ICE mantendrá sus operativos con un fondo de 75 mil millones de dólares aprobado el año pasado.

Video Trabajadores y cierre de gobierno

Mayores restricciones a ICE

Los demócratas exigen restricciones a la aplicación de la ley migratoria tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota: Renee Good y Alex Pretti, tragedia que apenas tuvo unos cuántos días de diferencia, 7 y 24 de enero, respectivamente.

Ambas partes negocian en privado, pero los demócratas publicaron diez demandas, como:

Obligar a los agentes a portar identificación visible

Obtener órdenes judiciales para realizar cateos en propiedad privada

Dejar de usar máscaras durante los operativos.

Mientras dure el cierre, casi 270 mil empleados de agencias como FEMA, la Administración de Seguridad del Transporte y la Guardia Costera deberán seguir trabajando sin recibir sueldo, ya que sus funciones son consideradas esenciales.

¿Los operativos contra los inmigrantes continuarán?

Sí, los agentes de ICE seguirán recibiendo su sueldo, gracias a un fondo de 75 mil millones de dólares aprobado el año pasado en la ley presupuestaria del presidente Trump, conocida como Big Beautiful Bill.

Este cierre podría prolongarse al menos nueve días, ya que los legisladores no volverán a sesionar hasta el 23 de febrero, aunque podrían regresar antes si surge un proyecto que discutir y votar.

¿Cierre parcial o total de gobierno?

No es un cierre total, se trata de un cierre parcial, ya que la mayoría de las agencias federales cuentan con recursos hasta septiembre de 2026. El último cierre de gobierno en su totalidad fue en octubre del año pasado y fue el más largo de la historia, con 43 días, algo nunca antes registrado.