Discurso de Rubio ante aliados europeos suaviza el tono, pero se mantiene fiel a la postura de Trump

Te contamos todo lo que dijo el secretario de Estado de EEUU y la reacción de Europa

Este sábado 14 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio un discurso en el que señaló la intención de remodelar la alianza transatlántica e impulsar sus prioridades con aliados europeos.

Asimismo, dijo que Estados Unidos y Europa siempre estarán relacionados aunque haya cambios en su relación y las instituciones internacionales.

Te contamos todo lo que dijo el secretario de Estado de EEUU y la reacción de Europa.

Tensiones entre Europa y EEUU

Esto se da después de duras tensiones entre el presidente Donald Trump y los aliados europeos. Porque el mes pasado el republicano amenazó con medidas arancelarias a varias naciones europeas, ya que quería tener el territorio de Groenlandia, el cual pertenece a Dinamarca y es aliado de la OTAN.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, expresó en esta cumbre quería que Washington y Europa repararan y revivieran su confianza transatlántica.

De igual forma, Merz y funcionarios europeos mencionaron que seguirán firmes ante sus enfoques de su libertad de expresión, el libre comercio y el cambio climático.

Video Trump anuncia expansión de operativos de ICE a 5 ciudades más tras muertes en Minnesota

Europeos calmados, pero no eufóricos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que, aunque el discurso de Rubio fue más relajado, la realidad es que dentro del propio gobierno de Estados Unidos hay integrantes que son más duros con esos temas.

Algo que resaltó Ursula von der Leyen fue que Europa tiene que ser más independiente y tocó el tema de la soberanía digital, rechazando el discurso de odio que se tiene hacia las redes sociales.

Se mantiene la política de Trump

A pesar de que en su discurso Marco Rubio se vio más cooperativo, mantiene la política del gobierno de Trump.

También, dijo que siempre han estado peleando en campos de batalla desde Kapyong hasta Kandahar y que estaba ahí para dejar claro que EEUU está abriendo un camino para el nuevo siglo de “prosperidad” y que querían hacerlo con ellos, sus “ apreciados aliados”.

De igual manera, resaltó que hay una oleada de migración masiva que amenaza con la cohesión de las sociedades.

“El presidente Trump exige seriedad y reciprocidad de nuestros amigos aquí en Europa", expresó.

Además, dijo que aunque su hogar podría estar en el hemisferio occidental, siempre será un hijo de Europa.

ALM

