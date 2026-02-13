Los Angeles Enfrentamiento durante una protesta estudiantil en el centro de Los Ángeles deja un agente federal herido Un agente federal resultó herido este viernes tras un violento choque entre manifestantes y fuerzas del orden frente a un edificio gubernamental.



Lo que comenzó como una movilización estudiantil en protesta por las recientes políticas de inmigración terminó en una tensa jornada de disturbios en el centro de Los Ángeles.

La movilización, que reunió a miles de estudiantes de diversas preparatorias de la zona, recorrió las calles del Downtown para expresar su rechazo a los operativos de deportación. Sin embargo, el ambiente se tornó hostil cuando una parte de la multitud se concentró ante el Centro de Detención Federal en las calles Aliso y Alameda.

Según informes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el enfrentamiento se intensificó alrededor de las 5:00 p.m.

Los manifestantes comenzaron a lanzar botellas, piedras y otros objetos contra los agentes federales que custodiaban el ingreso del edificio. En respuesta, las autoridades utilizaron proyectiles no letales, incluyendo bolas de pimienta y gases lacrimógenos, para dispersar a la multitud.

Fue durante este intercambio que un agente federal —cuya identidad no ha sido revelada— sufrió heridas que requirieron atención médica. El Servicio de Protección Federal confirmó que el oficial se encuentra estable, aunque no se dieron detalles específicos sobre la gravedad de sus lesiones.

