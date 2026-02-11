ÚLTIMA HORAestados unidos
Fuerte accidente en Saint Paul hoy: Heridos por choque tras persecución de agentes federales en Minnesota
La policía de Saint Paul acudió al lugar del accidente y confirmó que un conductor sufrió heridas, por lo que fue trasladado a un hospital; el caso permanece bajo investigación de agencias federales
Un fuerte accidente vehicular ocurrido el miércoles 11 de febrero de 2026 en la intersección de Western y Selby, en Saint Paul ( Minnesota), movilizó a autoridades locales luego de que agentes federales persiguieron a una persona en un vehículo que terminó estrellándose.
La policía de Saint Paul acudió al lugar del accidente y confirmó que el conductor perseguido sufrió heridas, por lo que fue trasladado a un hospital. El caso permanece bajo investigación de agencias federales.
Información en desarrollo...
JICM
