ÚLTIMA HORA
estados unidos

Fuerte accidente en Saint Paul hoy: Heridos por choque tras persecución de agentes federales en Minnesota

La policía de Saint Paul acudió al lugar del accidente y confirmó que un conductor sufrió heridas, por lo que fue trasladado a un hospital; el caso permanece bajo investigación de agencias federales

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Muere niña de 5 años tras salir expulsada de un auto en el sureste de Houston

Un fuerte accidente vehicular ocurrido el miércoles 11 de febrero de 2026 en la intersección de Western y Selby, en Saint Paul ( Minnesota), movilizó a autoridades locales luego de que agentes federales persiguieron a una persona en un vehículo que terminó estrellándose.

Relacionado

Trump se reúne con Netanyahu en Washington: temas clave del encuentro entre Israel y EEUU
2 mins

Trump se reúne con Netanyahu en Washington: temas clave del encuentro entre Israel y EEUU

Estados Unidos
Pam Bondi asegura que EEUU está asestando duros golpes a "organizaciones terroristas" como el Cártel de Sinaloa
2 mins

Pam Bondi asegura que EEUU está asestando duros golpes a "organizaciones terroristas" como el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos
Vance publica y borra un mensaje sobre el "genocidio armenio": ¿por qué importa esa expresión?
4 mins

Vance publica y borra un mensaje sobre el "genocidio armenio": ¿por qué importa esa expresión?

Estados Unidos
Reanudan vuelos en Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas: ¿qué motivó el cierre?
3 mins

Reanudan vuelos en Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas: ¿qué motivó el cierre?

Estados Unidos
¿Por qué suspendieron todos los vuelos del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas? Esto dijo FAA
4 mins

¿Por qué suspendieron todos los vuelos del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas? Esto dijo FAA

Estados Unidos
Pronóstico del clima mañana jueves 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos: ¿Dónde habrá lluvia, nieve y frío?
3 mins

Pronóstico del clima mañana jueves 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos: ¿Dónde habrá lluvia, nieve y frío?

Estados Unidos
Suspendieron vuelos en Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas: ¿cuándo reanudan viajes?
3 mins
ÚLTIMA HORA

Suspendieron vuelos en Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas: ¿cuándo reanudan viajes?

Estados Unidos
Caso Epstein: las dudas sobre Trump que dejan un correo de 2009 y una supuesta llamada a la policía en 2006
5 mins

Caso Epstein: las dudas sobre Trump que dejan un correo de 2009 y una supuesta llamada a la policía en 2006

Estados Unidos
Resultados del sorteo de la lotería Mega Millions de hoy, 10 de febrero de 2026, con un premio mayor de $366 millones
2 mins

Resultados del sorteo de la lotería Mega Millions de hoy, 10 de febrero de 2026, con un premio mayor de $366 millones

Estados Unidos
Hombre de 79 años es procesado en Francia por al menos 89 violaciones a menores en nueve países
3 mins

Hombre de 79 años es procesado en Francia por al menos 89 violaciones a menores en nueve países

Estados Unidos

La policía de Saint Paul acudió al lugar del accidente y confirmó que el conductor perseguido sufrió heridas, por lo que fue trasladado a un hospital. El caso permanece bajo investigación de agencias federales.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...

JICM

Video Niño muere y dos adultos resultan heridos tras salir expulsados de auto que se volcó al noroeste de Houston

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX