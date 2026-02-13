Noticias

Juez da dos semanas al gobierno federal para traer de vuelta a Any Lucía, estudiante deportada por error a Honduras

El juez de distrito Richard Stearns dijo que espera que el gobierno del presidente Donald Trump encuentre una solución después de que reconociera que deportó por error a la estudiante.

N+ Univision y AP
Por:N+ Univision y AP
Video ¿Qué pasará con los agentes de ICE si hay un cierre parcial del DHS?

La joven Any Lucía López Belloza, de 19 años, estudiante de primer año de Babson College deportada a Honduras cuando viajaba para el Día de Acción de Gracias en noviembre, debe ser devuelta a Estados Unidos en un plazo de dos semanas, dictaminó un juez federal en Boston el viernes.

El juez de distrito Richard Stearns emitió una orden que exige el regreso de Any Lucía a más tardar a finales de febrero.

Stearns dijo que espera que el gobierno del presidente Donald Trump encuentre una solución después de que reconociera que deportó por error a López Belloza. Al no haber hallado alguna, el juez señaló que se vio obligado a actuar. Indicó que les corresponde a los tribunales determinar los derechos de ella y la legalidad de su expulsión.

Este no es un asunto que el poder ejecutivo pueda prejuzgar y arrogarse, cualquiera que sea la postura que decida adoptar al litigar el tema de la expulsión ante un tribunal
El juez de distrito Richard Stearns

DHS responde a orden del juez

Consultado sobre la decisión por la agencia AP, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió por correo electrónico un comunicado en el que afirmó que López Belloza recibió “todas las garantías del debido proceso” y una orden final de expulsión.

La agencia federal indicó que ella ingresó a Estados Unidos en 2014 y que la orden de expulsión fue emitida por un juez de inmigración al año siguiente.

El gobierno ha dicho que López Belloza dejó pasar muchas oportunidades para apelar. Pero ella afirmó que su abogado previo le dijo que no existía ninguna orden de expulsión.

Su abogado, Todd Pomerleau, había dicho previamente que la respuesta del gobierno “se explaya mucho sobre la dificultad de obtener una visa de estudiante, pero no aborda las numerosas soluciones sencillas a su alcance para corregir su deportación ‘por error’”.

Historial limpio

López Belloza, que no tiene antecedentes penales, fue detenida en el aeropuerto de Boston el 20 de noviembre mientras se preparaba para volar a Texas con el fin de pasar el feriado de Acción de Gracias. Fue deportada dos días después.

Ha estado hospedándose con sus abuelos en su Honduras natal, un país al que no había regresado desde hace más de una década.

Babson le ha ofrecido apoyo para que continúe sus estudios a distancia, mientras cursa una carrera de negocios.

