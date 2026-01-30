Noticias 5 momentos de represión del ICE que han marcado al gobierno de Trump Mientras el gobierno de Trump mantiene su pulso firme, la calle y el Capitolio parecen haber llegado a un límite: demandan justicia y una revisión profunda de los límites del poder federal



Video Trump reacciona a video de Alex Pretti: Lo califica de "insurgente" y respalda a agentes de ICE

A doce meses de que la segunda administración de Donald Trump pusiera en marcha su maquinaria de deportación masiva, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) no solo enfrenta una crisis de legitimidad, sino un escrutinio legislativo sin precedentes. Lo que comenzó como una promesa de “ley y orden” se ha transformado en un inventario de tragedias y vacíos legales que hoy tienen a la opinión pública —y al Congreso— exigiendo cuentas.

Aquí los cinco momentos protagonizados por agentes de ICE, que definieron este año:

PUBLICIDAD

1. El estruendo en Minneapolis: El caso Renee Nicole Good

La política de “tolerancia cero” cobró un rostro humano y trágico en Minneapolis. La muerte de Renee Nicole Good, una madre de 37 años, a manos del agente Jonathan Ross, marcó el primer gran quiebre de confianza en la ciudad de Minneapolis.

El tiroteo, cuyas circunstancias aún se debaten, dejó a tres niños huérfanos y encendió las alarmas sobre el uso de la fuerza letal en operativos civiles, convirtiéndose en el símbolo del costo humano de la persecución migratoria.

2. El fin de la privacidad: La Orden Administrativa

Mediante un nuevo protocolo interno, ICE autorizó a sus agentes ingresar a domicilios privados utilizando “órdenes administrativas”.

A diferencia de una orden judicial tradicional, estos documentos son firmados por la propia institución y no por un juez independiente.

Esta práctica ha sido calificada por constitucionalistas como un asalto directo a la Cuarta Enmienda, permitiendo que el hogar deje de ser un refugio sagrado frente al poder del Estado.

3. La infancia tras las rejas: El drama de Liam

La detención de menores ha vuelto a los titulares con el caso de Liam Conejo Ramos. Con apenas 5 años, el pequeño de origen ecuatoriano fue trasladado junto a su padre a un centro de detención en Texas.

El ICE se pronunció por el caso y reveló detalles de por qué se llevó a Liam.

4. Ciudadanos en la mira: El error Scott Thao

La eficiencia prometida por la administración se ha visto empañada por errores logísticos graves. Más de 100 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por error este año.

PUBLICIDAD

El caso de ChongLy Scott Thao, un ciudadano naturalizado y sin antecedentes penales, es quizá el más humillante: fue sacado de su hogar sin ropa y retenido antes de ser liberado una hora después tras confirmarse su estatus.

Estos “errores” han sembrado el miedo incluso entre quienes legalmente llaman a este país su hogar.

5. El punto de no retorno: Alex Pretti y el rechazo social

Si un evento terminó por volcar a la sociedad contra el actuar federal, fue el tiroteo donde perdió la vida Alex Pretti.

La indignación por este caso ha escalado a niveles sistémicos, generando un “antes y un después” en la percepción pública.

Según los sondeos más recientes, el 58% de los estadounidenses desaprueba hoy el actuar de los agentes migratorios, una cifra que pone a los congresistas entre la espada y la pared ante las próximas elecciones.

Hector Guerrero