Noticias

¿ICE arrestó a un niño de cinco años? Explican qué pasó durante detención del inmigrante Conejo Arias

Los inmigrantes indocumentados tienen la oportunidad de regresar a sus países de origen de manera legal mediante la aplicación CBP Home, la cual ofrece un vuelo gratuito y un apoyo económico

Univision picture
Por:Univision
Video Denuncian detención de migrante tras control vial pese a licencia temporal válida

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales el caso de un menor de cinco años que presuntamente habría sido perseguido y arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el gobierno estadounidense respondió a estas versiones y aclaró lo ocurrido.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos afirmó a través de un comunicado en redes sociales que la ICE no persiguió ni arrestó al menor, sino que el niño fue abandonado por su propio padre durante un operativo realizado el pasado 20 de enero. El adulto fue identificado como Adrian Alexander Conejo Arias, un inmigrante ilegal originario de Ecuador, quien era el objetivo del arresto.

¿El menor Liam Conejo era el objetivo del operativo de ICE?

De acuerdo con los reportes oficiales, durante el operativo de ICE, Conejo Arias conducía un vehículo y, al percatarse de la presencia de los agentes, descendió del automóvil y huyó a pie, dejando atrás a su hijo de cinco años, identificado presuntamente como Liam Conejo Ramos.

Tras el abandono, uno de los agentes de ICE permaneció con el menor para resguardarlo y garantizar su seguridad, mientras el resto del equipo continuó con la detención del padre. Las autoridades señalaron que Conejo Arias ya había sido arrestado anteriormente y posteriormente liberado en Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden.

¿Qué ocurre con los menores durante procesos de deportación?

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional explicó que, en estos casos, siempre se consulta a los padres si desean ser deportados junto con sus hijos o si prefieren que los menores sean entregados a una persona de confianza designada por ellos. Este procedimiento, señaló la dependencia, es consistente con la aplicación de la ley migratoria en administraciones anteriores.

Las autoridades indicaron que los padres pueden optar por controlar su salida del país mediante la aplicación CBP Home, la cual ofrece un vuelo gratuito y un apoyo económico de 2,600 dólares. A través de esta aplicación, los inmigrantes indocumentados tienen la oportunidad de regresar a sus países de origen de manera legal.

