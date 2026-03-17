Noticias ¿Cayó un meteorito hoy en Ohio, Estados Unidos? Esto dice el NWS El Servicio Meteorológico Nacional compartió una explicación a un estruendo en Ohio; esto dijo sobre un posible meteorito

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Un fuerte estruendo se escuchó la mañana de hoy martes, 17 de marzo de 2026, en Ohio, Estados Unidos, lo cual generó incertidumbre entre habitantes de la zona, en N+ Univision te compartimos qué dijo el NWS sobre el estruendo y si fue un meteorito.

Hubo quienes reportaron vibraciones en casas y edificios; horas después, las autoridades meteorológicas dieron una posible explicación.

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El fenómeno se escuchó principalmente en Cleveland y otras áreas del noreste del estado, donde usuarios en redes sociales describieron un ruido intenso que incluso hizo temblar estructuras.

El estruendo pudo ser causado por un meteorito, señala el NWS

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el evento podría estar relacionado con el impacto o paso de un meteorito en la atmósfera.

En una actualización difundida durante la mañana, la oficina en Cleveland señaló que datos recientes de imágenes satelitales GLM sugieren que el estruendo fue resultado de este fenómeno.

One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026



La información se dio a conocer luego de que residentes preguntaron directamente a las autoridades sobre el origen del ruido, que fue percibido en varias localidades.

Por su parte, la oficina del NWS en Pittsburgh compartió un video en el que se observa un objeto luminoso cruzando el cielo, describiendo un arco, lo que coincide con el comportamiento típico de un meteorito al ingresar a la atmósfera.

Además, el organismo difundió una imagen captada por instrumentos que registraron un destello verde sobre Cleveland, otro indicio asociado a este tipo de eventos.

Video La cámara de un auto capta el momento en que un meteorito ilumina el cielo