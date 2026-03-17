Semana Santa ¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026? Para que organices tus actividades, te compartimos cuándo comienza la Semana Santa 2026

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El calendario litúrgico define cuándo se celebrará la Semana Santa en 2026, una de las fechas más relevantes dentro de la tradición católica y cristiana, que marca el cierre de la Cuaresma y las conmemoraciones previas al Domingo de Resurrección. En N+ Univision te compartimos cuándo inicia.

Este periodo forma parte de un ciclo religioso que inicia con el Miércoles de Ceniza y culmina con los días que recuerdan la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

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El origen de la Semana Santa está vinculado a la Pascua judía, que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. Con el tiempo, el cristianismo desarrolló una interpretación propia, centrada en la figura de Cristo.

¿Cuándo cae Semana Santa 2026?

Para este año, las fechas de la Semana Santa quedaron establecidas de la siguiente manera:

Domingo de Ramos: 29 de marzo.

Jueves Santo: 2 de abril.

Viernes Santo: 3 de abril.

Domingo de Resurrección: 5 de abril.

Estas fechas marcan los momentos centrales de la Semana Santa, que en distintos países se conmemora tanto en templos como en espacios públicos. En México, una de las representaciones más conocidas es la Semana Santa de Iztapalapa, donde se recrean estos episodios desde hace casi dos siglos.

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) diferencia de otras celebraciones religiosas con día fijo, como la Navidad, la Semana Santa se mueve cada año debido a un criterio establecido desde el siglo IV.

En la tradición cristiana occidental, se determinó que la Pascua debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Esta regla fue acordada en el Concilio de Nicea, convocado para unificar las fechas dentro de la Iglesia.

Por ello, la Semana Santa puede ocurrir entre marzo y abril. Si la luna llena coincide cerca del 21 de marzo, la celebración puede desplazarse hasta el siguiente ciclo lunar, generando diferencias de varias semanas entre un año y otro.

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