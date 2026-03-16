Palestina Liberan a activista palestina detenida un año tras protesta pro-Palestina en la Universidad de Columbia Su arresto ocurrió durante la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra activistas extranjeros que protestaban por la guerra en Gaza en campus universitarios.

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Una mujer palestina, que era la última persona que permanecía detenida por motivos de inmigración tras la represión del gobierno de Trump en 2025 contra el activismo propalestino en los campus universitarios, fue liberada el lunes tras un año bajo custodia.

Leqaa Kordia, de 33 años, originaria de Cisjordania que reside en Nueva Jersey desde 2016, se encontraba detenida en un centro de detención de inmigrantes en Texas desde marzo del año pasado. Su detención estaba relacionada, en parte, con su participación en una protesta frente a la Universidad de Columbia en 2024.

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“No sé qué decir. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Por fin, después de un año!”, dijo Kordia a los periodistas con una sonrisa radiante tras salir del centro de detención.

Un juez de inmigración había ordenado su liberación bajo fianza en tres ocasiones. El gobierno impugnó las dos primeras resoluciones, pero Kordia fue puesta en libertad el lunes tras pagar una fianza de 100,000 dólares, después de que no se impugnara la tercera.

Kordia dijo que tenía muchas ganas de volver a casa y abrazar a su madre con todas sus fuerzas. Pero también afirmó que seguiría luchando en nombre de las personas que aún permanecen detenidas en el centro de detención.

“Hay mucha injusticia en este lugar”, dijo. “Hay mucha gente que no debería estar aquí en primer lugar”.

Kordia fue una de las personas arrestadas el año pasado después de que la administración Trump comenzara a utilizar sus poderes de control migratorio contra no ciudadanos que habían criticado o protestado por las acciones militares de Israel en Gaza, muchos de ellos estudiantes e investigadores de universidades estadounidenses.

Entre ellos se encontraba Mahmoud Khalil, un exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia que participó en protestas estudiantiles. Estuvo detenido tres meses en una cárcel de inmigración de Luisiana antes de ser liberado. Rümeysa Öztürk, estudiante de la Universidad de Tufts y coautora de un artículo de opinión que criticaba la respuesta de su universidad a Israel y la guerra, estuvo detenida durante seis semanas.

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Otros no lucharon por quedarse: una estudiante de doctorado de Columbia huyó de Estados Unidos después de que le revocaran el visado y agentes de inmigración se presentaran en su apartamento universitario.

Las detenciones de activistas como Khalil provocaron la condena de funcionarios electos y defensores de los derechos humanos. Pero Kordia no era estudiante ni pertenecía a ningún grupo que pudiera haberle brindado apoyo, por lo que su caso permaneció en gran medida fuera del ojo público mientras continuaba su detención.

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Kordia declaró que participó en una manifestación en 2024 frente a la Universidad de Columbia después de que Israel asesinara a decenas de sus familiares en Gaza, donde mantiene fuertes lazos personales. Fue una de las cerca de 100 personas arrestadas por la policía de la ciudad durante esa protesta, pero los cargos en su contra fueron desestimados y archivados. Posteriormente, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York proporcionó información sobre su arresto a la administración Trump , alegando que los registros eran necesarios para una investigación por lavado de dinero.

¿Cuándo fue arrestada y por qué?

Kordia fue arrestada el 13 de marzo de 2025 durante un control con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Nueva Jersey. Fue detenida de inmediato y trasladada en avión al Centro de Detención de Prairieland, al sur de Dallas.

Las autoridades federales acusaron a Kordia de permanecer en el país más tiempo del permitido por su visa, mientras investigaban los pagos que envió a familiares en Oriente Medio. Kordia afirmó que el dinero estaba destinado a ayudar a sus familiares que sufrían durante la guerra.

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Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, había criticado previamente a Kordia por lo que ella describió como "proporcionar apoyo financiero a personas que viven en países hostiles a Estados Unidos".

El departamento declaró en un correo electrónico el lunes por la noche: "Los hechos de este caso no han cambiado: Leqaa Kordia se encuentra en el país ilegalmente tras haber violado los términos de su visa".

“La administración Trump está comprometida con el restablecimiento del estado de derecho y el sentido común en nuestro sistema de inmigración, y seguirá luchando por el arresto, la detención y la expulsión de los extranjeros que no tienen derecho a estar en este país”, decía el comunicado.

Un juez de inmigración encontró "pruebas abrumadoras" de que Kordia decía la verdad sobre los pagos.

Kordia fue hospitalizada recientemente durante tres días tras sufrir una convulsión después de desmayarse y golpearse la cabeza en el centro de detención privado.

En una audiencia celebrada el viernes, los abogados de Kordia afirmaron que su cliente padecía una afección neurológica que se había agravado durante su detención, lo que la ponía en mayor riesgo de sufrir convulsiones. Reiteraron que podía permanecer con familiares ciudadanos estadounidenses y que no existía riesgo de fuga.

La jueza de inmigración, Tara Naslow, estuvo de acuerdo.

“He escuchado testimonios. He visto miles de páginas de pruebas presentadas por la parte demandada, y muy pocas pruebas presentadas por el gobierno en todo esto”, dijo Naslow.

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El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo en X que solicitó su liberación cuando se reunió con el presidente Donald Trump el mes pasado.

“Agradezco que Leqaa haya sido liberada esta noche de la custodia del ICE después de más de un año detenida por alzar la voz en defensa de los derechos palestinos”, dijo Mamdani.