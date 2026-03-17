Clima Alerta por helada: Lugares con advertencia por efecto lago y riesgo de congelación por clima invernal El NWS emitió varias advertencias por clima invernal; te compartimos cuáles son los riesgos y dónde serán las condiciones adversas

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El clima invernal seguirá en Estados Unidos, ya que múltiples regiones del país enfrentan condiciones climáticas adversas por nieve intensa, fuertes vientos y temperaturas bajo cero, en N+ Univision te compartimos dónde hay advertencia por efecto lago y conglelación.

Este clima impacta principalmente al noreste, zonas cercanas a los Grandes Lagos, parte de Alaska y varios estados del sur, donde el riesgo no solo está en la nieve, sino también en las heladas que pueden afectar cultivos y servicios básicos, según el Servicio Meteorólógico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés).

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Nieve por efecto lago y heladas elevan el riesgo

En el estado de Nueva York, particularmente en los condados de Cayuga, Oswego y Oneida, se mantiene activa una alerta por nieve generada por el efecto lago hasta la mañana del miércoles. Se prevén acumulaciones adicionales de entre 5 y 10 pulgadas, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 72 km/h, lo que puede provocar ventiscas y visibilidad reducida.

Las autoridades advierten que este tipo de nevadas ocurre en franjas estrechas, lo que genera cambios bruscos en las condiciones del clima en distancias cortas.

Esto complica los traslados y eleva el riesgo de accidentes, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

En el sur del condado de Erie, en Pensilvania, también se mantiene una advertencia de tormenta invernal, con acumulaciones de entre 4 y 8 pulgadas de nieve.

Las carreteras, puentes y pasos elevados, podrían volverse resbaladizas, afectando los desplazamientos tanto matutinos como vespertinos.

Más al norte, en Alaska, la situación se agrava por los vientos. En la cordillera oriental al sur del campamento Trims, se registran ráfagas de hasta 60 mph, combinadas con nieve que reduce la visibilidad a menos de un cuarto de milla, dificultando la circulación en carreteras.

Mientras tanto, en el sur de Estados Unidos, el principal riesgo es la caída de temperaturas. Estados como A labama, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte enfrentan alertas de heladas, con valores que pueden descender hasta 25 grados Fahrenheit (-4 °C).

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Riesgos y recomendaciones

Estas condiciones pueden provocar daños en cultivos, afectar vegetación sensible y generar problemas en tuberías expuestas al frío, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas.

Las autoridades meteorológicas insisten en que, ante este escenario, es importante evitar viajes innecesarios, conducir con precaución y contar con suministros básicos en caso de emergencia. También recomiendan proteger plantas y sistemas de agua para reducir afectaciones.

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