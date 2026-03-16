Tráfico Estos son los mejores y peores estados para conducir en EEUU en 2026, según tráfico, gasolina y carreteras De acuerdo con WalletHub, Vermont encabeza la lista de los mejores estados para conducir en Estados Unidos en 2026, mientras que Hawaii ocupa el último lugar, debido a factores como costos, tráfico e infraestructura

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Un informe de WalletHub reveló cuáles son los mejores y peores estados para conducir en Estados Unidos, tomando en cuenta factores como la congestión vehicular, el precio de la gasolina y la condición de las carreteras, tres de los elementos que más impactan en el bolsillo de los automovilistas.

De acuerdo con el estudio, el conductor promedio perdió 49 horas en el tráfico durante 2025, lo que representó un gasto cercano a 894 dólares anuales, derivado del consumo de combustible y la baja productividad.

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También, el país concentra 10 de las 25 ciudades con peor congestión a nivel mundial y 19 de las 25 ciudades con más tráfico en América, lo que refleja la magnitud del problema.

Para elaborar el ranking de 2026, WalletHub analizó los 50 estados con base en 31 indicadores clave, entre ellos el costo de la gasolina, el tráfico en horas pico, la calidad de las carreteras y la seguridad vial. WalletHub es una empresa estadounidense de finanzas personales y un sitio web de comparación de servicios financieros.

Aunque Estados Unidos se ubica en el lugar 17 de 141 países en calidad de infraestructura, las condiciones varían significativamente entre estados.

En este contexto, los mejores estados para conducir son aquellos con menor densidad poblacional, costos más bajos y menor congestión. Mientras que en los peores predominan altos costos del combustible, tráfico vehicular, problemas de infraestructura o menor seguridad.

El informe también destaca diferencias marcadas: Virginia Occidental presenta una congestión vial en horas pico 14.5 veces menor que California, que registra la más alta; Misisipi tiene el precio de gasolina más bajo, mientras que California reporta el más elevado. Además, Vermont registra menos robos de autos per cápita en contraste con Nuevo México, y California concentra la mayor cantidad de talleres mecánicos por habitante.

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Estos son los estados con mejores condiciones para manejar

Vermont

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Iowa

Kansas

Nebraska

Indiana

Florida

Alabama

Tennessee

North Carolina

Minnesota

Y estos son los peores estados para conducir en 2026

Pennsylvania

Nevada

New Hampshire

Missouri

Colorado

Maryland

California

Montana

Washington

Hawaii